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Новости за сегодня

Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Республики Мальта

 

23 марта посол Республики Казахстан в Итальянской Республике и в Республике Мальта по совместительству Сергей Нуртаев вручил верительные грамоты президенту Республики Мальта Мари-Луиз Колейро Прека, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. С. Нуртаев подчеркнул заинтересованность Казахстана в раскрытии потенциала торгово-экономического сотрудничества с Мальтой. Казахстанский дипломат также отметил имеющиеся широкие возможности сотрудничества в области туризма и образования.

Во время беседы посол рассказал об осуществляемых в Казахстане политических и экономических преобразованиях, подготовке к Международной выставке «ЭКСПО-2017», деятельности Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

С. Нуртаев проинформировал собеседника о предпринимаемых в Казахстане мерах по диверсификации экономики на основе программы «Нұрлы жол» и Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ, проводимой работе по совершенствованию инвестиционного климата, проведении процесса приватизации. Посол также рассказал о международных миротворческих инициативах Казахстана.

В свою очередь, Мари-Луиз Колейро Прека пожелала дальнейшего укрепления двустороннего казахстанско-мальтийского сотрудничества, обозначила готовность Мальты всесторонне развивать взаимодействие с Казахстаном во всех сферах и, в качестве Президента страны - действующего председателя Совета Европейского союза (январь-июнь 2017 года), отметила важность развития отношений по линии Казахстан - ЕС.

 

25 марта 2017, 10:20
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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