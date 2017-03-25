Казахстан и ЕС: От торговых отношений - к партнерским

В середине прошлого века ровно 60 лет назад была заложена основа для создания современного Европейского союза. Тогда, 25 марта 1957 года, был подписан Римский договор - договор, учреждающий Европейское сообщество, сообщает сообщает Казинформ





Сегодня ЕС, несмотря на ряд пережитых недавно кризисов, остается одним из ключевых игроков на мировой арене. Для Казахстана Европейский союз - важный партнер, сотрудничество с которым идет во всех направлениях: от торговли энергоресурсами до обеспечения региональной безопасности.





Дипломатические отношения между Казахстаном и Европейским союзом были установлены 2 февраля 1993 года. За годы сотрудничества Казахстан утвердился в качестве надежного и ответственного партнера ЕС. В первую очередь, речь идет о нефтяной отрасли: Казахстан является третьим крупнейшим поставщиком энергоносителей в Европу из стран - не членов ОПЕК, после России и Норвегии. В ряде государств Европы доля поставок казахстанской нефти достаточно высока. Так, в Австрии она составляет 25%, в Румынии - 30%. Казахстан является 4-ым по объемам поставщиком энергоресурсов в Германию. Однако этим наше взаимодействие не ограничивается.





ЕС стал основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана, опережая Россию и Китай. На долю ЕС приходится более половины казахстанского внешнеторгового оборота и 49% привлеченного иностранного капитала.





В июле 1999 года вступило в силу Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, подписанное в 1995 году. Соглашение заложило правовую основу отношений на все последующие годы. Со временем оставаться в рамках этого договора стало тесно и двадцать лет спустя, в 2015 году было подписано Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, призванное способствовать дальнейшему всестороннему развитию отношений между РК и ЕС. Новое соглашение охватывает 29 областей сотрудничества. Особенно привлекает внимание детально проработанный торговый раздел. Отдельный раздел посвящен взаимодействию в правоохранительной сфере. Еще один приоритет нового Соглашения - углубление сотрудничества в сферах образования и развития человеческого капитала.





Принципиальное значение для Европы имеет и статус Казахстана как безъядерной страны. В дополнение к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве существуют и другие договоренности в областях, представляющих взаимный интерес. Так, между Казахстаном и Европейским Сообществом по атомной энергии (ЕВРАТОМ) подписаны три соглашения в ядерной сфере.





Необходимость в новом соглашении о партнерстве объяснялась еще и высокими темпами роста сотрудничества Казахстана и ЕС. Так, за период с 2005 по 2015 годы приток прямых инвестиций из стран ЕС в экономику Казахстана составил 107,4 млрд долларов. Основными инвесторами выступили Нидерланды, Франция, Великобритания и Италия.





С Европейским союзом Казахстан строит двухуровневую систему отношений: с союзом в целом, и с каждым государством в отдельности. При этом оба уровня дополняют друг друга - это находит отражение в различных подписанных соглашениях и реализованных проектах. В течение первых лет сотрудничества этот диалог был ориентирован на вопросы торговли, инвестиций, развития демократических институтов. Теперь же, начиная с 2002 года, перечень сфер взаимодействия Казахстана и ЕС начал охватывать и другие важные области, такие, как вопросы правосудия, правопорядка, обеспечения безопасности, развития науки и образования.





Еще одним доказательством признания Казахстана в качестве важного партнера ЕС стал первый визит председателя Европейского совета Х. Ван Ромпея в Казахстан, в ходе которого он принял участие в работе Саммита ОБСЕ в Астане 1-2 декабря 2010 года. Спустя три года, 2-3 июня 2013 года, состоялся первый официальный визит председателя Еврокомиссии Ж.М. Баррозу в РК.





Сотрудничество Казахстана и ЕС в своем развитии прошло несколько этапов. На современном этапе большую важность приобретают планы по упрощению визового режима для граждан Казахстана в ЕС. Прорабатывается вопрос о заключении соглашений об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований, а также - об упрощении процедуры выдачи виз для определенных категорий граждан РК и ЕС. Проводятся регулярные консультации сторон. Такие меры способствуют более глубокому проникновению казахстанского бизнеса в ЕС, что говорит о выходе на новый виток партнерских отношений.





Руководство ЕС позитивно оценивает принимаемые в Казахстане реформы. Так, в Европарламенте поддерживают предложенные Президентом РК инициативы в рамках конституционной реформы. Высоко оценили главы Евросоюза и Астанинский процесс по сирийским переговорам.





Говоря о предложенной конституционной реформе в РК, руководитель делегации Европарламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии Ивета Григуле отметила, что «реформа является очередным шагом на пути демократического развития». Ивета Григуле также напомнила о положительной роли Республики Казахстан на международной арене и о важности нашей страны для Европейского союза. В целом, опыт ЕС привлекателен для Казахстана и в части развития процессов евразийской интеграции.



