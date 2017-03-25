МАК: Boeing разбился под Бишкеком из-за запоздалого ухода на второй круг
25 марта 2017, 10:45
Командир воздушного судна заявил об отсутствии визуального контакта со взлетно-посадочной полосой и дал команду об уходе на второй круг.
Стала известна причина, по которой под Бишкеком разбился грузовой самолет Boeing 747, принадлежащий турецкой авиакомпании, пишет издание "Ведомости".
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что причиной авиакатастрофы стал запоздалый уход на второй круг. Об этом говорится в отчете МАК. В 01.17 командир воздушного судна заявил об отсутствии визуального контакта со взлетно-посадочной полосой и дал команду об уходе на второй круг.
"Включение режима ухода на второй круг привело к увеличению режима работы двигателей, созданию вертикальной перегрузки около 1,4G и прекращению снижения самолета. Через 3,5 секунды после нажатия кнопки ухода на второй круг произошло столкновение с незначительно повышающимся рельефом местности и препятствиями", — поясняется в документе.
Во время столкновения лайнера с препятствиями путевая скорость была около 165 узлов, максимальная зафиксированная вертикальная перегрузка — 6G. Первое касание земли произошло в 930 м от взлетно-посадочной полосы. "В результате столкновения с землей и препятствиями самолет полностью разрушился, значительная часть конструкции воздушного судна была уничтожена возникшим наземным пожаром", - пришли к выводу эксперты.
Специалисты считают, что самолет пошел на второй круг, находясь ниже высоты принятия решения.
В 1.17.05 сработало речевое оповещение о достижении высоты в 100 футов. При этом решение командир судна принял на высоте 99 футов. "В 1.17.07 второй пилот информировал: "minimums". В 1.17.08 командир сообщил об отсутствии визуального контакта и дал команду об уходе на второй круг. В 1.17.09 включился режим автопилота flare, и через полсекунды на истинной высоте 58 футов зарегистрировано нажатие кнопки ухода на второй круг", — говорится в отчете.
Грузовой самолет Boeing 747-400 разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. В результате катастрофы погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа.
Фото: life.ru.
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