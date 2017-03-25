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В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

25 марта 2017, 10:51

Сохраняется опасность схода лавин и формирование паводков.


В Алматинской и Южно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

"В связи большой высотой снежного покрова и оттепелью в горных районах Алматинской области в период 24-26 марта сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - говорится в сообщении.

Также в период 25-26 марта в связи с прогнозом сильных дождей на низкогорных реках ЮКО ожидается формирование тало-дождевых паводков, склонового стока.
В горах Таласского Алатау и Угамском хребте в период 25-27 марта ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Фото: sochi-informburo.ru.

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