В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
25 марта 2017, 10:51
Сохраняется опасность схода лавин и формирование паводков.
В Алматинской и Южно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
"В связи большой высотой снежного покрова и оттепелью в горных районах Алматинской области в период 24-26 марта сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - говорится в сообщении.
Также в период 25-26 марта в связи с прогнозом сильных дождей на низкогорных реках ЮКО ожидается формирование тало-дождевых паводков, склонового стока.
В горах Таласского Алатау и Угамском хребте в период 25-27 марта ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
Фото: sochi-informburo.ru.
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