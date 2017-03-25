Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Аргентины

Посол Казахстана в Бразилии и по совместительству в Аргентине Кайрат Саржанов вручил верительные грамоты Президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри. Церемония состоялась в президентском дворце «Каса Росада», сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе состоявшейся беседы посол проинформировал главу аргентинского государства о проводимых в Казахстане политических преобразованиях и планах экономической модернизации, выразил заинтересованность Казахстана в углублении двусторонних отношений, привлечении аргентинских инвестиций в казахстанскую экономику. В свою очередь, президент Аргентины пожелал стране успехов в реализации государственных программ и повышении эффективности управленческой системы, отметил готовность укреплять двустороннее взаимодействие.

После окончания церемонии казахстанский дипломат возложил венок к монументу национального героя Аргентины - генерала Хосе де Сан-Мартину в центре Буэнос-Айреса.

В тот же день посол Казахстана встретился с Министром иностранных дел и культа Аргентины Сусаной Малькорра, обсудил вопросы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках ООН и других международных организаций. Стороны подчеркнули, что участие Аргентины в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» будет способствовать обмену опытом в сфере «зеленых» технологий и придаст импульс развитию торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами. Министр высоко оценила открытие Казахстанского культурного центра в г.Россарио, отметив, что его деятельность будет содействовать углублению казахстанско-аргентинских отношений.