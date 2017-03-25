Опрос: Американцы выступают за расследование связей Трампа с Россией
25 марта 2017, 11:44
Опрос также показал, что 65% американцев считают предполагаемое вмешательство России в предвыборную кампанию важным для США.
Более 60% американцев выступают за независимое расследование связей членов предвыборной кампании президента Дональда Трампа с Россией, свидетельствуют результаты опроса Quinnipiac University, сообщает РИА Новости.
В настоящий момент расследование предполагаемых связей членов команды Трампа с Россией ведется в конгрессе США.
По результатам опроса, за создание независимой комиссии для расследования возможных связей советников Трампа с Россией высказались 66% опрошенных, против были 29% респондентов.
Опрос также показал, что 65% американцев считают предполагаемое вмешательство России в предвыборную кампанию важным для США. Еще 63% респондентов выразили обеспокоенность связями Трампа с Россией.
Опрос проводился с 16 по 21 марта среди 1056 американцев. Погрешность не превышает 3 пунктов.
Фото: AP Photo/ Alex Brandon.
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