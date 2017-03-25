Слово об Отце

Кажется, что еще несколько часов назад мы длительное время общались с отцом в режиме онлайн, много обсуждали текущие дела арбитража, строили планы на ближайшие месяцы. Переход отца в иное измерение произошел неожиданно, практически молниеносно. Невозможно сказать, что его больше нет, поскольку для меня и многих, многих людей он продолжает жить, в сердцах, в памяти, в наших делах, продолжается в нас самих.

Все, что было и будет сказано о моем отце - Грешникове Петре Яковлевиче, не объемлет, не отразит, да и не может ни вместить, ни отразить глубину и многогранность его Личности, магическую харизму и энергетику, аристократизм его духа, подлинное многогранное содержание настоящего Человека и профессионала. Каждый, кто видел его всего раз, даже мельком, запоминал эту встречу на всю жизнь.

Путь и личная история любого человека начинается с родителей: отец Петра Яковлевича - Грешников Яков Дмитриевич служил в царской гвардии, ветеран русско-японской и первой мировой войн, кавалер двух георгиевских орденов. В силу 65-летнего возраста, многочисленных ранений и тяжелой контузии Яков Дмитриевич во Второй мировой не участвовал, но трое его сыновей, старших братьев Петра Яковлевича, воевали и дошли до Берлина, Вены и Тихого океана.

К моменту начала войны отцу не было и года. Петр Яковлевич - 13-й ребенок в семье, рос и воспитывался в тяжелые, голодные военные и послевоенные годы, в большом сибирском селе - районном центре Явленка, основанном на берегу реки Ишим в 1876 году нашим предками. Учителя школы в Явленке - ссыльные и репрессированные преподаватели из Ленинграда, Москвы, Киева, дали ему прекрасные базовые знания, образцы интеллигентности и способствовали формированию его личности, развив тягу к знаниям и желание учиться всю жизнь. Отец как-то вспоминал, что старшеклассником он на сцене районного дома культуры сыграл роль в спектакле «Гибель эскадры», в постановке бывшего ссыльного ленинградского режиссёра, реквизит для его роли боцмана Кобзы (тельняшка, бескозырка) был взят у земляка, накануне демобилизовавшегося с флота. Быть может, эта роль определила следующий жизненный поворот, очередную веху его пути: по завершении учебы в школе он уехал в Саратов, где окончил курсы рулевых и две навигации ходил по Волге от Горького (Нижнего Новгорода) до Астрахани на теплоходе «Чайка». Затем было поступление в университет и 3 года армии: служба в Калининграде, Лужский полигон под Ленинградом. Рассказывая об этом важном периоде своей жизни, отец с особой теплотой вспоминал своего командира полка, героя Советского Союза.

После демобилизации отец продолжил учебу в университете на экономическом факультете. В этот период в 1966 году состоялась судьбоносная встреча с Марией Павловной, тогда еще Машенькой, моей мамой, с которой он познакомился в Алма-Ате, и прожил вместе более 50 лет. Месяц назад вся наша семья: старшие сестры отца, его внуки, правнук, другие родственники и друзья чествовали моих родителей и шумно и весело отпраздновали их золотую свадьбу.

Судьба подарила отцу двух сыновей и счастье долгой семейной жизни. Однако в 2005 году случилась страшная трагедия: неожиданная и до сих пор до конца нераскрытая гибель младшего сына, моего брата Максима, после которой отец так полностью и не оправился, находя спасение в работе и внуках, отдавая всем им свое свободное время.

Отец талантлив и успешен во всем, что начинал, к чему прикоснулся своими умелыми, сильными руками. Он строил дома, возделывал сад, держал пасеку, освоил искусство медосбора на профессиональном уровне, делал замечательное сухое виноградное вино. Этой весной снова зацветет его сад в горах. В первый раз без него…

С 16 лет он мастерски управлял любой техникой от автомобиля и бронемашины до речного теплохода или катера, а по скорости вождения на поворотах и крутых виражах горных трасс ему и в 76 лет не было равных даже среди молодых. Он умел и любил удивлять, мог запросто прыгнуть с 10-метровой вышки в олимпийский бассейн.

Из неполных прожитых им 77-ми лет более полувека отдано служению Фемиде, в том числе созданию и развитию, вместе с коллегами, в Казахстане и в России институтов альтернативного разрешения споров, участию в формировании правовой базы третейского разбирательства. Коллеги признают, что имя отца и третейский суд в Казахстане - синонимы.

Свою профессиональную деятельность Петр Яковлевич начал в качестве эксперта в конце 1960-х годов в бюро судебно-бухгалтерской экспертизы, позднее оно было преобразовано в казахстанское подразделение Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства Юстиции СССР. В институте Петр Яковлевич прошел путь от рядового сотрудника до начальника отдела, его экспертные заключения по резонансным делам не раз ложились в основу судебных решений судов различных инстанций, приводились в пример в обзорах, информационных письмах, постановлениях Пленума Верховного Суда СССР. По его заключению в 1976 году Верховный суд СССР отменил смертный приговор несправедливо осужденному за хищения в особо крупных размерах, в другом случае благодаря его экспертизе отменили обвинительный приговор в отношении женщины - матери двоих детей.

В 1970-1980-е годы Петр Яковлевич преподавал в специализированном Всесоюзном институте усовершенствования работников юстиции в Москве.

После защиты в 1981 г. в Москве во ВНИИСЭ МЮ СССР диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук и получения звания доцента Петр Яковлевич посвятил свою жизнь научно-педагогической деятельности, преподавал на юридическом факультете Казахского государственного университета, долгое время возглавлял подготовительный факультет университета. В 1984 году в свет выходит его монография «Пути и средства экспертной профилактики хищений в торговле», ставшая настольной книгой для многих поколений специалистов. Затем публикуется несколько подготовленных им учебных пособий по судебно-бухгалтерской экспертизе.

Весомым вкладом в развитие юридического образования в Казахстане явилось учреждение отцом совместно с профессорами Ю.Г. Басиным, А.И. Худяковым, М.К. Сулейменовым, А.Г. Диденко, А.А. Матюхиным и др. в 1992 году первого частного учебного заведения - Высшей школы права, позднее получившей имя «Адилет», которая являлась лучшим юридическим вузом в Казахстане.

Ранее, в том же 1992 году, мы с отцом и моим братом учредили Третейский суд «IUS», ставший за 25 лет деятельности ведущим международным арбитражем.

Международный арбитраж «IUS» рассмотрел более 1500 споров, сторонами, в которых, наряду с казахстанскими и российскими юридическими и физическими лицами выступали предприниматели из 30 стран мира, в том числе инвесторы из стран Евразийского экономического союза, стран СНГ, Европейского Союза, Канады, Китая, США, Турции, Южной Кореи и других стран.

Благодаря организационным усилиям отца Международный арбитраж «IUS» заключил десятки договоров о сотрудничестве, в том числе с арбитражными судами: при Торгово-промышленной палате Чешской Республики (г. Прага), при ТПП Латвийской Республики (г. Рига), с Арбитражным институтом Торговой палаты г. Стокгольма (SCC), а также установил прямые контакты с Лондонским международным третейским судом (LCIA), Международным арбитражным судом при Международной торговой палате (ICC, г. Париж), несколькими китайскими арбитражными судами, а также с коммерческими арбитражами стран СНГ, что позволяет нам пользоваться поддержкой указанных арбитражей в организации процессов и рассмотрении споров на территории этих стран.

Важной составной частью деятельности возглавляемого отцом Арбитража «IUS» является издание (публикация) профессиональной литературы. Сборники и комментарии законодательства об арбитражном (третейском) разбирательстве вышли в Казахстане соответственно в 1999, 2002, 2009, 2011, 2012 годах. В 2015 году в качестве составной части проекта Арбитража «IUS», издательства «Статут» и журнала «Третейский суд», в свет вышел сборник: «Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права».

Внутреннее, природное чувство справедливости, профессионализм и врожденные лидерские качества - это и есть мой отец, его золотое сечение. В каждых его сутках было не менее 25-ти часов. С присущими ему тщательностью и глубиной, он мог провести объемный и трудоемкий финансово-экономический анализ деятельности любой компании, ее аудит и бухгалтерскую экспертизу, осуществить разбор юридических коллизий, дать экспертное заключение по широкому спектру вопросов частного и публичного права. Он постоянно входил в рабочие группы парламента и министерства юстиции Республики Казахстан по подготовке законопроектов.

Основной сферой деятельности последних 25-ти лет его жизни был международный арбитраж и третейское разбирательство. Арбитров немало, но по-настоящему быть посредником, медиатором, третейским судьей может далеко не каждый юрист. У отца способность арбитрировать является неотъемлемой частью его природы, в каком-то смысле, это - его некое уникальное врожденное качество. Судиться - дело не из приятных, всегда есть проигравшая сторона. Однако отец своим высочайшим профессионализмом, внимательным отношением и уважением к людям, искренним желанием действительно справедливо и беспристрастно разобраться в ситуации помочь каждому участнику конфликта, мог добиться того, что, вне зависимости от существа вынесенного арбитражем решения. Обе стороны принимали решение с пониманием, осознавая главное - им предложен верный и оптимальный путь разрешения спора, приемлемый для всех и действительно справедливый. Именно поэтому, даже проиграв какой-то спор, коллеги обращаются к нам в арбитраж вновь и вновь.

Отец поднял арбитрирование на уровень искусства.

Неподвластным его мощи стала только остановка его сердца, такого огромного, вмещавшего так много любви к людям, столько искренней доброты, желания жить и делать эту жизнь справедливее.

Всему лучшему во мне я обязан моему отцу, судьба подарила почти 50 лет общего пути с отцом - моим самым близким Другом и Учителем, с которым мы не просто коллеги, а соратники и единомышленники.

Спасибо, что ты прошел со мной по судьбе.

Игорь Грешников