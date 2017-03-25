Дияз Мустафин

Судья

СМЭС Карагандинской области

Упрощенное производство

31 октября 2015 года был принят новый Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан, в котором появилась новая глава - упрощенное производство.

Будучи новым видом производства, упрощенный порядок имеет ряд практических особенностей, которые следует учитывать при обращении в суды.

В соответствии со ст. 144 Гражданского процессуального Кодекса РК дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судом по общим правилам искового производства, однако с рядом предусмотренных особенностей. Так, в порядке упрощенного производства рассматриваются дела по исковым заявлениям о взыскании денег, если цена иска не превышает для юридических лиц 700 месячных расчетных показателей, для индивидуальных предпринимателей, граждан - 200 месячных расчетных показателей; независимо от цены иска по исковым заявлениям, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору; об исполнении соглашений об урегулировании споров (конфликтов) в порядке медиации, заключенных в порядке досудебного урегулирования; об исполнении соглашений об урегулировании спора, удостоверенных нотариусом в порядке досудебного урегулирования; об исполнении соглашений об урегулировании споров, заключенных с участием адвоката по договору поручения сторон или адвокатов и сторон в порядке партисипативной процедуры; об исполнении соглашений по спорам, связанным с предпринимательской, инвестиционной деятельностью, заключенных в порядке досудебного урегулирования; об исполнении соглашений по страховым спорам и спорам, вытекающим из договоров банковского займа, заключенных в порядке досудебного урегулирования;

об исполнении соглашений по спорам в сфере защиты прав потребителей, заключенных в порядке досудебного урегулирования; об исполнении соглашений по спорам в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, заключенных в порядке досудебного урегулирования; об исполнении соглашений по спорам в сфере брачно-семейных отношений, заключенных в порядке досудебного урегулирования; об исполнении соглашений по спорам о публикации опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и деловую репутацию юридического лица, либо ответа в средстве массовой информации; об исполнении иных соглашений, заключенных в порядке досудебного урегулирования споров в случаях, установленных законом или предусмотренных договором.

Если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что дело не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства, удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам упрощенного производства, либо же суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, вдруг придет к выводу о том, что необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также произвести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания или же заявленное требование связано с иными требованиями, то в таком случае суд должен будет вынести определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Второй особенностью упрощенного производства является срок рассмотрения гражданских дел.

Согласно статье 144 Гражданского процессуального Кодекса РК дела в порядке упрощенного производства рассматриваются в месячный срок со дня принятия заявления к производству. Данный срок не подлежит продлению судом.

Законодатель допускает рассмотрения поступивших в порядке упрощенного производства дел по общим правилам искового производства, что на первый взгляд предполагает продление сроков, поскольку исковое производство требует большего времени на разрешения гражданского дела. Однако если судом вынесено определение о рассмотрение дела в порядке упрощенного производства и рассмотрение начато, то суд обязан завершить рассмотрение дела в месячный срок без возможности продления этого срока.

В третий блок можно выделить особенности связанные с порядком рассмотрения гражданских дел в рамках упрощенного производства.

По общим правилам к исковому заявлению предъявляются требования, предусмотренные главой 14 Гражданского процессуального Кодекса РК. Однако для рассмотрения дела в упрощенном производстве исковое заявление должно содержать сведения о том, что иск подается в рамках упрощенного производства. Как правило, эти сведения можно указать в заглавии искового заявления и/или в просительной части.

Исковое заявление подается в суд по общим правилам подсудности. После чего суд должен будет вынести определение о принятии искового заявления к производству, в котором укажет на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства. Кроме того, судом будет установлен срок для представления сторонами в суд, рассматривающий дело, и направления ими друг другу доказательств и возражений относительно предъявленных требований. Такой срок должен составлять не менее пятнадцати дней со дня вынесения соответствующего определения. В определении суд также сможет предложить сторонам урегулировать спор самостоятельно, указав на возможность примирения. При этом срок, в течение которого стороны вправе представить в суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, должен составлять не более тридцати дней со дня вынесения соответствующего определения. Если доказательства и иные документы поступили в суд до принятия решения по делу, но по истечении установленных судом сроков, суд будет принимать доказательства при условии, что сроки их представления были пропущены по уважительным причинам.

После представления доказательств и возражений на них суд первой инстанци приступает к рассмотрению дела, после чего примет решение на основании доказательств, представленных сторонами в течение установленных законом сроков. При этом необходимо отметить, что в ходе принятия решения по существу не применяются такие процессуальные процедуры, как протоколирование судебного заседания, предварительное судебное заседание, а также отложение рассмотрения дела.

Подводя итог вышеизложенному, необходимо констатировать целый ряд преимуществ упрощенного производства.

Во-первых, рассмотрение гражданских дел в порядке упрощенного судопроизводства по представленным документам и доказательствам позволит существенно сократить временные и финансовые затраты лиц, участвующих в деле.

Во-вторых, решение суда, принимаемое на основе доказательств, представленных сторонами в строго установленный законом срок, позволяет существенно сократить количество случаев несвоевременного представления в суд доказательств, что в большинстве случаев ведет к затягиванию судебного процесса.

В-третьих, введение упрощенного судопроизводства позволяет не только снизить судебную нагрузку, но и увеличить эффективность правосудия.

Кроме того, необходимо также отметить такие важнейшие достоинства процедуры упрощенного производства, как повышение доступности правосудия, минимизацию судебных издержек, ускоренное получение судебной защиты, а также сокращенные сроки для рассмотрения дела.

Таким образом, процедура упрощенного производства, несомненно, способствует реализации не только важнейших задач судопроизводства, в частности процессуальной экономии, но и оптимизации рассмотрения и разрешения гражданских дел, что в свою очередь положительным образом сказывается на эффективности и качестве гражданского правосудия.