Особенности производства по делам об уголовных проступках и гуманизация уголовного закона

В Уголовный кодекс Республики Казахстан действующего с 1 января 2015 года, введено понятие «уголовное правонарушение», которое в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости подразделяется на преступления и уголовные проступки (статья 10 УК).

Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания в виде штрафа, исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы или смертной казни.

Уголовным проступком признается совершенное виновно деяние (действие или бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста.

Всего в Кодексе предусмотрен 171 уголовный проступок, из них 58 составов переведены из Кодекса об административных правонарушениях, 9 новых и 104 действовавших составов преступлений небольшой тяжести.

В разряд уголовных проступков переведены следующие правонарушения: побои; причинение легкого вреда здоровью; заражение венерической болезнью; злостное уклонение от содержания нетрудоспособного супруга (супруги); мелкое хищение чужого имущества; неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка; надругательство над памятниками истории и культуры или природным объектом, порча объектов благоустройства и т.д.

Эффективность института уголовного проступка подтверждается правоприменительной практикой. Уголовный проступок и преступление объединены общим понятием уголовного правонарушения, т.е. и уголовный проступок и преступление по Новому Кодексу являются уголовными правонарушениями. Сегодня такая система уголовно-наказуемых деяний, состоящая из уголовного проступка и преступлений заимствована нами из законодательства Европейских стран. Основу для формирования категории уголовных проступков по новому уголовному кодексу составляют правонарушения, которые представляют большую общественную опасность, чем административные правонарушения и меньшую общественную опасность, чем уголовные преступления.

Уголовные проступки как бы находятся между административными правонарушениями и преступлениями.

Согласно ст. 10 нового УК, базу для формирования категории уголовных проступков составляют деяния, не представляющие большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения такого вреда.

Исходя из конструкции ст.10 УК, детализирующей функцией проступка служат виды наказаний. За уголовные проступки предусмотрены меры уголовно-правового воздействия, которые являются более репрессивными по сравнению с административными и менее жесткими по сравнению с уголовными, являющиеся чем-то средним между видами уголовного наказания и административными взысканиями. Новым уголовным кодексом за уголовные проступки предусмотрен достаточно широкий спектр наказаний: штраф, исправительные работы, привлечение к общественным работам и арест. Предполагается, это эти меры усилят профилактику преступлений и соприкасающихся с ними проступков, более четко разграничит степень их общественной опасности и, соответственно наказания.

За проступки предусмотрены 4 вида основных наказаний: штраф, исправительные работы, привлечение к общественным работам и арест.

Общественные работы и арест назначаются только за совершение проступка.

За преступления предусмотрены 5 видов основных наказаний: штраф, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы и смертная казнь.

Таким образом, за проступки не назначается не только лишение свободы, но также и другие виды наказаний: ограничение свободы и смертная казнь. Кроме того, некоторые виды наказаний назначаются как за проступки, так и за преступления. К ним относятся штраф и исправительные работы.

При совершении проступка и преступления, их совокупность между собой не образует неоднократность. Неоднократность образует только совокупность преступлений либо совокупность проступков.

Еще один критерий отличия уголовного проступка от преступления заключается в наступлении правовых последствий.

Согласно ч.2 ст.79 УК лицо, осужденное за совершение уголовного проступка, признается не имеющим судимости.

Ряд административных правонарушений перешли в уголовный кодекс и стали уголовными проступками.

Весьма существенным моментом является то, что из 104 уголовно-наказуемых деяний, ранее квалифицировавшихся как преступления, 20 имели в санкции в качестве меры наказания лишение свободы, теперь же за их совершение не будет даже судимости. Это свидетельствует о значительной гуманизации уголовного закона.

Введение института уголовных проступков дает положительные результаты в работе правоохранительных органов и суда.

Однако, кроме положительных моментов, имеющая правоприменительная практика показала и наличие недостатков нового уголовного кодекса, а некоторые нормы вызывают неоднозначное толкование в практической деятельности.

Так, например, санкция ст.346 Уголовного кодекса Республики Казахстан, т.е. управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, предусматривает, помимо прочего, дополнительное наказание в виде лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на определенный срок.

В настоящее время по данному вопросу складывается неоднозначная судебная практика и имеются различные, в юридической среде, толкования применения данного дополнительного вида наказания.

Ряд практикующих юристов считает, что дополнительное наказание, а именно лишение права заниматься определенной деятельностью на установленный срок в виде лишения водительского удостоверения, возможно применять только к лицам, которые обладают специальным правом (водительским удостоверением) и используют его в своей профессиональной или коммерческой деятельности, например, таксисты, водители маршрутных автобусов, водители кареты скорой помощи, водители-дальнобойщики, экскаваторщики, трактористы и т.д., но нельзя применять к иным категориям лиц, например, учителю, физическому лицу без определенного места работы и т.д.

Данное мнение обосновывается тем, что ст.50 УК разъясняется, что лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении занимать определенные должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.

Согласно п.26 ст.1 Закона РК «О дорожном движении», (далее - Закон) разъяснено, что водительское удостоверение - документ, подтверждающий право управления транспортным средством соответствующей категории.

Пунктом 39 ст.1 Закона регламентировано, что эксплуатация механического транспортного средства - это стадия жизненного цикла механического транспортного средства, включающая его использование по назначению с момента его регистрации до момента утилизации, т.е., в данном специальном нормативном акте законодателем под управлением автомобилем понимается его эксплуатация и использование, а не занятие определенной деятельностью.

Суды области считают сложившуюся в области судебную практику по лишению правонарушителей специального права (водительских удостоверений) правильной, но в виду вышеуказанных причин, суды вынуждены указывать о применении дополнительного вида наказания в приговорах несколько расплывчато, например одна из вариаций «… с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года».

Хотя, право управления транспортными средствами, законодатель относит к специальным правам (ст.46 КоАП РК).

Поэтому, с целью исключения споров по применению дополнительного наказания в виде лишения специального права на управление транспортными средствами в рамках уголовного судопроизводства, решением данной проблемы, на наш взгляд, является ее конкретизация и включение в ст.50 УК, где кроме нормы о возможности лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, также предусмотреть право суда на лишение специального права.

Далее, одной из массовых статей Уголовного кодекса, относящихся к преступлениям частного обвинения, является ст.108 УК, т.е. умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Дела частного обвинения находятся в уголовном производстве. Представляется необходимым рассмотреть вопрос о возвращении отдельных дел частного обвинения к административным правонарушениям. Ведь, действительно, вряд ли оправданно разрешать давние конфликты между соседями за якобы нанесенное оскорбление, нанесение супругами друг другу легкого вреда здоровью и т.д., в уголовном судопроизводстве. Степень общественной опасности таких правонарушений несоизмерима с последствиями вовлечений их в уголовное правосудие.

Анализируя сложившуюся практику, считаем необходимым обсуждение вопроса о декриминализации ст.ст.108 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 109 (побои) УК и выведения их из числа уголовно-наказуемых деяний с переводом в число административных правонарушений, что по нашему мнению, будет являться более целесообразным, способствовать их более оперативному разрешению.

Судья Восточно-Казахстанского

Областного суда Алипанова Г.А.