Налоги - улучшение бюджетной политики.

Эффективное использование бюджета.

Налог - одно из основных проявлений государственного суверенитета страны. Налог устанавливается государством в одностороннем порядке, что является выражением суверенитета и независимости государства наряду с отправлением правосудия, установлением и защитой границ, чеканкой монет и т. д.

Согласно п.34 ст.12 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) налоги это законодательно установленные государством в одностороннем порядке обязательные денежные платежи в бюджет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, производимые в определенных размерах, носящие безвозвратный и безвозмездный характер. Между тем, в п.4 указанной статьи под другими обязательными платежами понимаются обязательные отчисления денег в бюджет в виде плат, сборов, пошлин, за исключением таможенных платежей, производимые в размерах и случаях, установленных настоящим Кодексом.

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента возникновения государства. Развитие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги - основная форма доходов государства, за счет которых улучшается и бюджетная политика самого государства.

Налоги представляют собой часть национального дохода, мобилизуемую во все звенья бюджетной системы; это обязательные платежи юридических и физических лиц, поступающие государству в заранее установленных законом размерах и в определенные сроки.

Современная налоговая система, представляющая собой совокупность налогов, действующих на территории Казахстана, характеризуется множественностью налогов, а именно прямых налогов и косвенных налогов.

Важнейшим аспектом в вопросе исследования роли налогов в доходной части бюджета является законодательный аспект. За годы независимости Республики Казахстан пять раз принимались законодательные акты, регулирующие бюджетные отношения, устанавливающие основные положения формирования и использования бюджетных средств. В целом, надо отметить, что принятие каждого последующего законодательного акта взамен предыдущего значительно улучшал, совершенствовал законодательство. Кстати, относительно самого первого законодательного акта о бюджетной системе Казахстана нужно отметить, что он был принят буквально на следующий день после объявления независимости - 17 декабря 1991 года.

В ходе исследования динамики налоговых поступлений в бюджет страны был выявлен ряд трудностей. Так, существующее ныне деление видов поступлений не соответствует видам поступлений, существовавшим в более ранний период. В этой связи, необходимо отметить периоды законодательного регулирования бюджетной системы Казахстана.

1) Период с 1994 по 1998 год (включительно). В это время бюджетную сферу регулировали два закона - Закон РК «О бюджетной системе Республики Казахстан» от 17 декабря 1991 года и Закон РК «О бюджетной системе» от 24 декабря 1996 года.

Это период становления Казахстана и его экономики, что отражено и в бюджетах республики того периода.

2) Период с 1999 по 2004 годы - время действия Закона РК от 1 апреля 1999 года «О бюджетной системе».

3) Период с 2005 по 2008 годы - время действия первого Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

4) Наконец период с 2009 по 2015 годы.

Согласно данным, обнародованным Министерством финансов Республики Казахстан, свыше 7,63 трлн тенге поступило в государственный бюджет Казахстана по итогам 2015 года. В результате доходная часть бюджета оказалась перевыполнена на 5,4% или почти на 400 млрд. тенге.

Таким образом, не исключено, что весомый вклад в рост поступлений сыграла девальвация тенге.

После затяжного спада в 2015 году объемы налоговых поступлений в бюджет Казахстана в 2016 году восстановились. Динамика поступлений в государственный бюджет Казахстана приняла положительную направленность впервые после 2015 года.

Анализ налоговых поступлений в разрезе видов налогов позволил отметить следующее - основными видами налогов в Казахстане являются КПН и НДС.

Если же учитывать, что налоговые поступления - это самый крупный источник пополнения республиканского бюджета (60-70 % всех поступлений в бюджет), то роль КПН и НДС трудно переоценить.

Вопрос улучшения бюджетной политики государства за счет налоговых поступлений на сегодняшний день является особо актуальным. Как и в любой стране, экономический кризис в Казахстане навел свои порядки и внес соответствующие коррективы. Он негативно повлиял на экономику, произошло повышение ставок в межбанковском кредите, из страны стал утекать капитал, что послужило основанием для ослабления национальной валюты, существенно повлиял на уровень получаемых доходов, а, следовательно, и на размеры налоговых поступлений в бюджет. Казахстан - первая из стран СНГ, которая вскрыла свой нефтяной фонд для поддержки экономики, ввела мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, провела оптимизацию бюджета из расчета реальных цен на нефть. Эти все меры позволили стране войти в русло ускоренного обновления экономики и системы государственного управления. Существуют и вопросы, находящиеся на стадии обсуждения, и в их числе, вопрос о снижении налогов. Этот вопрос является неоднозначным, поскольку в условиях понижения цен на нефть, это может привести к дефициту бюджета.

Вместе с тем, весьма актуальной для Казахстана является и проблема нецелевого использования государственных финансовых ресурсов, так как от степени эффективности исполнения республиканского бюджета, использования бюджетных средств для реализации различных направлений государственной политики зависит уровень стабильности его финансово-бюджетной системы, и, как следствие, социального и экономического развития страны.

Вместе с тем, совершенствуется и действующее законодательство, в частности, Бюджетный кодекс РК, Кодекс о налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Закон РК «О государственных закупках».

Из п.12-2) ст. 3 Бюджетного кодекса Республики Казахстан следует, что бюджетные средства это деньги и иные активы государства, поступление в государственную собственность и расходование которых отражаются в бюджете в денежной форме.

Согласно п.14-2) вышеуказанной статьи Кодекса неэффективное исполнение бюджетных программ - расходование бюджетных средств, не соответствующее следующим принципам бюджетной системы: результативность, обоснованность, эффективность, ответственность, адресность и целевой характер бюджетных средств.

Высшим органом государственного финансового контроля, осуществляющим внешний контроль за исполнением республиканского бюджета, является Счетный комитет. Немаловажным в деятельности Счетного комитета является то, что он непосредственно подчинен и подотчетен Президенту Республики Казахстан. Это обеспечивает его независимость в реализации возложенных на него функций и повышает эффективность осуществления контроля. Также значительный вклад в решение проблем эффективности использования бюджетных средств вносят другие органы государственного финансового контроля, которые проводят определенную работу по обеспечению транспарентности использования средств республиканского бюджета и управления государственными активами.

Наряду с изложенным, налоговая политика государства, а также эффективное использование бюджетных средств это основополагающие факторы для государства и общества, способствующие социальному и экономическому развитию, финансовой стабильности страны, росту благосостояния народа, укреплению государственности и суверенитета Республики Казахстан.

Судья Катон-Карагайского районного суда

Нурсапинов Н.С.