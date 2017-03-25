Гуманизация административного и уголовного законодательства

Гуманизация административного и уголовного законодательства, как известно, вопрос постоянно и широко обсуждаемый как в правовых кругах, так и среди общественности, поскольку она позитивно сказывается на защите законных прав и интересов граждан, способствует восстановлению социальной справедливости. В то время как чрезмерная репрессивность или же, наоборот, мягкость уголовного наказания и административного взыскания негативно влияет на исполнение задач и целей наказания.

Так, в соответствии со ст. 41 Уголовного кодекса, одним из видов уголовного наказания является штраф, то есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, в размере, соответствующем определенному количеству месячных расчетных показателей, установленных законодательством и действовавших на момент совершения уголовного правонарушения, либо в размере, кратном сумме или стоимости взятки.

Штраф занимает первое место в перечне наказаний, установленном ст. 40 УК, по сути, это самый мягкий вид уголовного наказания, поэтому в соответствии с законом, возможность назначения штрафа должна рассматриваться в каждом случае, когда он предусмотрен как основное наказание в санкции статьи Особенной части УК.

За уголовные проступки штраф определен в пределах от 25 до 500 МРП, за преступления - от 500 до десяти тысяч МРП, а за преступления, предусмотренные ст.ст. 366, 367, 368 УК - в размере, установленном в санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего кодекса.

Штраф как основное и как дополнительное наказание может назначаться только в случаях, прямо предусмотренных статьей Особенной части Уголовного кодекса. Если штраф не указан в санкции статьи, по которой квалифицировано правонарушение, то он не может быть применен ни в качестве основного, ни в качестве дополнительного наказания, кроме случаев, когда он применяется на основании статьи 55 УК, устанавливающей возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом.

Объем карательного воздействия штрафа как наказания напрямую связан с его размером. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного уголовного правонарушения и имущественного положения подсудимого, соответственно штраф должен быть ощутимым для осужденного, обеспечивать необходимое предупредительное воздействие. Такое взыскание оказывает на осужденного и на других лиц воспитательное воздействие и может сыграть существенную роль в профилактике новых преступлений.

В каждом конкретном случае размер штрафа должен определяться судом индивидуально, с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного, семейного положения и личности осужденного, для этого в Кодексе законодателем и определён нижний и верхний пределы штрафа, однако штраф не должен быть явно непосильным либо разорительным.

Применение штрафных санкций имеет несколько несомненных положительных моментов:

а) механизм исполнения штрафа носит менее затратный характер для государства, чем любого другого наказания, а сами взысканные штрафные санкции являются дополнительным источником пополнения государственного бюджета;

б) применение штрафа исключает утрату осужденным социально-полезных связей, что положительно влияет на его дальнейшее поведение, снимает проблему бытового и трудового устройства, дальнейшей криминализации личности;

в) осужденный к штрафу не изымается из сферы общественного производства, а, следовательно, и не утрачивает профессиональных навыков и умений, что позволяет решать проблему трудовых ресурсов в государстве.

Вопрос снижения штрафов за уголовные правонарушения, а также и за административные, более чем актуален, так как исключает репрессивность Кодекса и минимизирует дисбаланс системы юридической ответственности.

Для снижения размера штрафов и дальнейшего корректирования снижения альтернативных видов наказания предлагаем следующее:

1) Часть 2 ст. 41 УК изменить и изложить в следующей редакции: «За уголовные проступки штраф устанавливается в пределах от двадцати пяти до двухсот месячных расчетных показателей, за преступления - в пределах от двухсот до пяти тысяч месячных расчетных показателей, за исключением случаев назначения штрафа в кратном размере, назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение, назначения наказания за неоконченное преступление, замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы на штраф. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного уголовного правонарушения и имущественного положения осужденного».

Часть 3 ст. 41 УК предлагаем в следующей редакции: «В случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение уголовного проступка, он заменяется привлечением к общественным работам из расчета один час общественных работ за один неуплаченный месячный расчетный показатель либо арестом из расчета сутки ареста за четыре неуплаченных месячных расчетных показателя с учетом положений статей 43 и 45 настоящего Кодекса.

В случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение преступления, он заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за четыре неуплаченных месячных расчетных показателя с учетом положений статьи 46 настоящего Кодекса».

2) Не менее важным на наш взгляд является принцип индивидуализации назначения взысканий при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

В соответствии со статьей 55 КоАП, административное взыскание должно быть справедливым, соответствующим характеру правонарушения, обстоятельствам его совершения, личности правонарушителя, судья при наложении того или иного взыскания, обязан принимать во внимание обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. При установлении же абсолютно определенных размеров штрафа, когда судья не может принять решения исходя из обстоятельств дела, размера причиненного ущерба, поведения правонарушителя и т.д., обсуждение данного вопроса выглядит абсурдным.

Именно на основе принципа индивидуализации наказания должна строиться деятельность суда при назначении взысканий, в противном же случае судья превращается просто в фиксатора факта, поскольку санкция большинства статей действующего КоАП предусматривает безальтернативные взыскания. В юридической среде имеет место мнение, что суд не должен заниматься делами, где нет спора и альтернативы взысканий.

Для этого в КоАП необходимо в санкциях статей, где законодателем предусмотрено взыскание в виде штрафа, считаем необходимым отказаться от безальтернативности его размера, причем, штраф не должен быть явно непосильным либо разорительным. Например, в действующем КоАП санкция ч. 1 ст. 127 Кодекса изложена как «штраф в размере семи месячных расчетных показателей», исходя из вышеизложенных обстоятельств считаем правильным было бы «штраф в размере до 7 МРП».

3) Анализируя сложившуюся практику рассмотрения дел частного обвинения, считаем необходимым обсуждение вопроса о декриминализации ряда правонарушений, например, 108, 130, 131, 187 УК, выведения их из числа уголовно-наказуемых деяний и переводе в число административных правонарушений, что по нашему мнению, будет являться более целесообразным и способствовать их оперативному разрешению, поскольку степень общественной опасности таких правонарушений несоизмерима с последствиями вовлечения их в орбиту уголовного правосудия.

4) Вместе с тем, без реального исполнения судебного акта теряют смысл все принципы справедливого судебного разбирательства, заложенные в Европейской Конвенции, само понятие «право на суд». Неисполнение окончательных судебных решений должно рассматриваться как отказ от признания верховенства права и как серьезная проблема прав человека.

Известно, что одной из главных проблем в административном производстве является реальное исполнение административных штрафов. Но что делать, если у должника не имеется ни дохода, ни имущества, ни каких-либо специальных прав?

Если же в уголовном судопроизводстве, а именно ст. 41 Уголовного кодекса Республики Казахстан, регламентировано, что в случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение уголовного правонарушения, он заменяется на иной вид наказания, в т.ч. на лишение свободы, то в административном производстве такая возможность законодателем не предусмотрена.

Учитывая, что суммы не уплаченных административных штрафов исчисляются миллиардами тенге, то их не поступление в бюджет, особенно в период мирового кризиса, оказывает существенное влияние на экономическую (финансовую) безопасность страны.

Вместе с тем, своевременность исполнения судебных решений определяют не только эффективность правосудия, авторитет судебной власти, но и престиж самого государства.

Исходя из принципа неотвратимости наказания и формирования уважительного отношения к праву, одним из выходов из сложившейся ситуации предлагаем включение в ст.44 КоАП норм, а именно частей 5 и 6, позволяющих суду производить замену неуплаченного в установленный срок административного штрафа иным видом взыскания, когда все возможные меры по его взысканию были исчерпаны.

Редакция такой нормы может быть выглядеть следующим образом:

«Часть 5: В случае уклонения от уплаты штрафа физическим лицом, назначенного за совершение административного правонарушения, он заменяется лишением специального права либо лишением разрешения, либо приостановлением или запрещением деятельности, с учетом положений ст.ст.47, 48 КоАП либо административным арестом из расчета одни сутки административного ареста за четыре месячных расчетных показателя, но не более 30 суток, либо административным выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства».

«Часть 6: В случае уклонения от уплаты штрафа юридическим лицом, назначенного за совершение административного правонарушения, он заменяется лишением специального права либо лишением разрешения либо приостановлением его действия либо исключением из реестра, с учетом положений ст.47 КоАП».

5) По отдельным составам уголовных проступков санкции статей УК предусматривают такие виды наказаний, как общественные работы, исправительные работы, штрафы и аресты, однако в отношении подсудимых — иностранных граждан зачастую затруднительно избрать наказание в виде штрафа, поскольку у последних отсутствуют достаточные средства для оплаты штрафа, а общественные работы и исправительные работы назначить не представляется возможным в силу прямого запрета ст.ст. 42 и 43 УК РК, в частности отсутствие постоянного места жительства или постоянной работы.

Таким образом, нередко приговоры по уголовным проступкам с назначением наказания в виде штрафа в отношении иностранцев остаются неисполненными, что негативно сказывается на имидже судебной системы страны.

Проблемы организационного характера при исполнении штрафа отчасти вытекают из правовых и связаны с недостаточно высоким уровнем профессиональной и правовой подготовленности судебных исполнителей, что отрицательно сказывается на результативности их деятельности и приводит к тому, что требования значительной части судебных приговоров остаются нереализованными. Решение этой проблемы видится в повышении требований к образовательному цензу-кандидатов на должности судебных исполнителей, а также к организаторским способностям.

6) Также, считаем необходимым в соответствующем Нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан предусмотреть, что: «Под уклонением от уплаты штрафа следует также понимать действия (бездействие) осужденного, способствующие неисполнению назначенного наказания, например, отказ от устройства на работу, в т.ч. от трудоустройства через центры занятости, не постановка на учет в качестве безработного, объявление осужденного в розыск и т.п.).

7) Считаем, что передача полномочий по принудительному исполнению штрафов, назаначеных по приговору суда, от судебных исполнителей службе пробации более чем целесообразно, поскольку сделает осужденного более дисциплининованным в плане исполнения назначенного наказния и соответственно, будет способствовать пополнению бюджета.

В заключение выражаем надежду, что предлагаемые инициативы помогут устранению существующих проблем в правоприменительной практике и повышению эффективности уголовного и административного законодательства.

Председатель Катон-Карагайского

районного суда ВКО Секербеков Б.Т.