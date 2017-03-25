Декриминализация уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности (глава 8 Уголовного кодекса)

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы закреплено, что важнейшим звеном правовой политики государства является уголовная политика, совершенствование которой осуществляется путем комплексной, взаимосвязанной коррекции уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, а также правоприменения.

Оценивая современное состояние уголовного права, можно констатировать, что в целом обеспечено его поступательное развитие. Действующий Уголовный кодекс - достаточно эффективный инструмент борьбы с преступностью и уголовно-правовой защиты прав и свобод человека, интересов государства и общества.

Дальнейшее развитие уголовного права, как и прежде, должно осуществляться с учетом двухвекторности уголовной политики. Гуманизация должна касаться главным образом лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также социально уязвимых групп населения. Вместе с тем, необходимо и впредь проводить жесткую уголовную политику в отношении лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, скрывающихся от уголовного преследования, а также при рецидиве преступлений.

Важнейшим направлением развития уголовного права является определение возможностей поэтапного сокращения сферы применения уголовной репрессии, путем расширения условий освобождения от уголовного наказания, прежде всего по отношению к лицам, не представляющим большой общественной опасности.

Важным так же является приведение уголовного закона в соответствие с международными договорами, ратифицированными Казахстаном. Речь, в частности, идет не только о декриминализации, но и об обратном процессе криминализации определенных видов правонарушений, а также о введении уголовной ответственности юридических лиц за некоторые категории уголовных деяний, в том числе за экологические, экономические и коррупционные правонарушения.

Таким образом, уголовная политика государства должна быть направлена на: дальнейшую декриминализацию не представляющих большой общественной опасности правонарушений в экономической сфере, с переводом их в разряд административных правонарушений, а также переоценку степени тяжести отдельных уголовных правонарушений путем перевода преступлений в категорию уголовных проступков или смягчения наказаний (депенализация).

Действительно, уголовная политика нашей Республики за последние 5-7 лет исключительно направлена в сторону либерализации уголовного законодательства в сфере экономических правонарушений, путем исключения уголовной ответственности за отдельные виды отклоняющегося от закона экономического поведения. Вытеснение уголовного закона из данной области происходит, прежде всего, путём полной или частичной декриминализации экономических преступлений.

Декриминализация экономических преступлений, на наш взгляд, это требование времени, поскольку репрессивность уголовного закона в этой сфере, в определённом смысле, может препятствовать экономическому росту. Отсюда следует, что пределы уголовно-правового регулирования экономических отношений предполагают применение допустимых способов и средств, которые бы не блокировали экономическое развитие и не препятствовали ему. В то же время, целесообразно использование таких уголовно-правовых способов и средств, которые были бы достаточными для надёжной защиты рыночных отношений от любых преступных посягательств, для нормального функционирования и развития предпринимательства.

Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности охвачены главой 8 Уголовного кодекса, которая включает в себя 36 самостоятельных составов (ст. ст. 214-249).

С учётом проведённой предыдущей декриминализации, в целях снижения репрессивности закона можно предложить следующее:

1. Частично декриминализовать ст.219 УК «Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита».

Так, анализ диспозиции ч. 1 ст. 219 УК, связанной с незаконным получением кредита, дотаций, льготных условий кредитования, показывает, что действия находятся преимущественно в гражданско-правовом поле и представляют собой взаимоотношения между кредитором и клиентом. Данного правонарушения вообще может и не возникнуть, если кредитор на должном уровне проверит все финансовые документы, предоставленные должником, необходимые для получения займа или каких-либо льгот и дотаций. Поэтому возможно полностью исключить ч. 1 ст. 219 УК.

2. Исключить наказание в виде лишения свободы, как несоразмерное с тяжестью содеянного из санкций следующих статей: ч. 1 ст. 216 «совершение действий по выписке счёта-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров», ст. 220 «нецелевое использование денег, полученное от размещения облигаций», ч.1 ст. 221 «Монополистическая деятельность», ст. 224 «Нарушение эмитентом порядка выпуска эмиссионных ценных бумаг».

3. В целях расширения сферы применения административной преюдиции, а также обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, было бы целесообразно исключить из уголовного законодательства ст.244 «Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежах в бюджет». Данное еще и связано с тем, что субъектами преступления являются граждане или индивидуальные предприниматели, то есть, представители малого бизнеса, в большинстве своём имеющие небольшие финансовые активы и не обладающие достаточным уровнем правовой грамотности. Таким образом, нерадивому предпринимателю предоставляется шанс, заплатить административный штраф, чтобы в будущем не допускать подобных действий. При этом, в случае дальнейшего уклонения от своих обязательств перед бюджетом, он уже будет привлекаться в уголовной ответственности за неисполнение судебного акта.

Хотелось бы отметить, что предлагаемые меры направлены на поддержку предпринимателей и создание благоприятного бизнес-климата в стране.

Таким образом, современная уголовная политика в условиях социальной рыночной экономики не должна стоять перед дилеммой чрезмерного ограничения или же необоснованного усиления охранительной функции уголовного закона в сфере экономики. Она должна быть адекватна времени, происходящим социально-экономическим процессам, учитывать криминогенные тенденции в экономической сфере, способствовать снижению рисков в области экономических отношений.

Помимо этого, предупреждение уголовных правонарушений в экономической сфере с помощью политико-правовых средств должно быть социально обусловленным, комплексным и обоснованным. Изменения законодательства в таких отношениях должно обеспечить дополнительные процессуальные гарантии со стороны государства, защиты прав предпринимателей и их бизнес-интересов.

В заключение выражаем надежду, что предлагаемые инициативы помогут устранению существующих проблем в правоприменительной практике и повышению эффективности уголовного законодательства.