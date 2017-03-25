Минздрав РК рассказал о причинах смягчения гигиенических нормативов к воздуху

Требования к вредным выбросам, содержащимся в атмосферном воздухе Казахстана, ранее были завышены и не соответствовали международным стандартам. Более того, те нормативы были всего лишь технической ошибкой. Ответ с таким содержанием от Министерства здравоохранения РК получила «Крыша» на свой официальный запрос.

Расскажем предысторию: при подготовке материала «Что не так с воздухом Алматы?» стало известно, что в феврале 2015 года были смягчены требования и понижены классы опасности некоторых вредных веществ: диоксида азота, формальдегида, оксида углерода и других. К примеру, среднесуточная норма формальдегида была снижена почти в 3 раза. В связи с этим редакция портала попросила уполномоченный орган объяснить причины изменений.

Вот такой ответ мы получили:

«В предыдущей редакции предельно допустимые концентрации (ПДК) по формальдегиду, диоксиду серы, оксиду углерода, утверждённые постановлением правительства РК от 25 января 2012 года под № 168 «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населённых пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населённых пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» были завышены по технической ошибке и нормативы ПДК вышеуказанных веществ были необоснованны и шли вразрез с ранее действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху» (СанПиН), утверждёнными приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 августа 2004 года под № 629. В действующей редакции нормативного правового акта «Об утверждении гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населённых пунктах», утверждённого приказом министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года под № 168, значения ПДК по формальдегиду, диоксиду серы, оксиду углерода и др. приведены в соответствие с СанПиН и международными гигиеническими нормативами».

Добавим, что после этих корректировок в Казахстане и в частности в Алматы произошло снижение ряда показателей и, как следствие, «улучшение ситуации», отмечаемое властями. Однако экологи настаивают только на изменении картинки, в то время как реальные выбросы остались прежними.

Инна Пчелянская