Назначен председатель Комитета науки МОН РК
25 марта 2017, 13:11
Им стал экс-ректор Академии госуправления при Президенте Абдрасилов Болатбек Серикбаевич.
Бывший ректор Академии госуправления при Президенте возглавил Комитет науки Министерства образования и науки РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.
"Абдрасилов Болатбек Серикбаевич назначен председателем Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Абдрасилов Болатбек Серикбаевич родился 15 июля 1958 года в Кызылорде. В 1979 году окончил Кзыл-Ординский педагогический институт им. Н.В. Гоголя по специальности "Преподаватель физики". Кандидат физико-математических наук, Доктор биологических наук, Академик Московской академии информатизации, Академик Академии наук высшей школы Республики Казахстан и Международной Академии наук высшей школы.
В разные годы работал старшим преподавателем, доцентом, деканом, а затем проректором Кзыл-Ординского пединститута. Занимал должность директора Центра информации и тестирования Агентства РК по делам государственной службы. Был директором департамента высшего и среднего профессионального образования Министерства образования и науки. Председатель Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК.
В период с 23 сентября 2010 года по февраль 2012 года занимал пост ответственного секретаря Министерства образования и науки. С февраля 2012 по июль 2016 года был ректором Академии государственного управления при Президенте РК.
Фото: liter.kz.
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