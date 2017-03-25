На военном складе в Харьковской области продолжаются взрывы одиночных снарядов

На месте работает спецтехника, в том числе два пожарных танка и три пожарные машины.

Боеприпасы на военном складе в Харьковской области продолжают детонировать после ликвидации пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, передает Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, передает ТАСС





"По состоянию на 7 часов 25 марта на технической территории арсенала в городе Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности", - говорится в сообщении.





В настоящее время на месте работает спецтехника, в том числе два пожарных танка и три пожарные машины. Также, по данным пресс-службы, в зоне пожара отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально опасных объектов и движение транспорта по железнодорожной станции Балаклея. Воздушное пространство закрыто в радиусе 40 км.





Возгорание на военном складе в Балаклеевском районе Харьковской области произошло 23 марта около 04:00 мск (07:00 аст), затем начали детонировать боеприпасы - танковые и артиллерийские снаряды калибра 125 мм и 152 мм. Из зоны возможного поражения эвакуированы почти 20 тысяч человек.





Накануне в заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский сообщил о прекращение пожара и начале работ по ликвидации последствий. До недавнего времени склад в Балаклее считался крупнейшим в Европе местом, где хранятся отдельные виды боеприпасов. Его техническая площадь составляет 368 гектаров. Эта база рассчитана на 150 тысяч тонн боеприпасов. До инцидента, по данным СМИ, там находилось 125 тысяч тонн.



