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В Алматы водитель BMW снес разделительный отбойник

25 марта 2017, 14:13

По его словам, его якобы подрезал другой водитель.


В Алматы водитель BMW вылетел с дороги на разделитель, и врезался в него, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на 26-27-м километре Каскеленской трассы. Водитель BMW следовал в сторону города в восточном направлении. По его словам, его якобы подрезал другой водитель. Чтобы не допустить столкновения мужчина вырулил налево.

Иномарка залетела на разделитель и врезалась в него. В ДТП пострадал водитель, его забрала скорая.



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