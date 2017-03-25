В Алматы водитель BMW снес разделительный отбойник

По его словам, его якобы подрезал другой водитель.

В Алматы водитель BMW вылетел с дороги на разделитель, и врезался в него, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Авария произошла на 26-27-м километре Каскеленской трассы. Водитель BMW следовал в сторону города в восточном направлении. По его словам, его якобы подрезал другой водитель. Чтобы не допустить столкновения мужчина вырулил налево.





Иномарка залетела на разделитель и врезалась в него. В ДТП пострадал водитель, его забрала скорая.



