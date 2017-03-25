Женщина с ребенком пострадали в ДТП в Алматы
25 марта 2017, 14:30
Водитель Jeep Cherokee проигнорировал знак "Уступи дорогу".
В Алматы произошло ДТП с участием Toyota Camry, Subaru Legacy и Jeep Cherokee, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Toyota Camry ехала по ул. Шевченко в западном направлении. Subaru Legacy следовала на восток. В этот момент с ул. Пушкина двигался на север водитель Jeep Cherokee. Он проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на ул. Шевченко.
Произошло столкновение - Jeep на полном ходу врезался в Subaru, отчего последний развернулся и боком столкнулся с Toyota.
В результате ДТП пострадала женщина с ребенком из Toyota.
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