Женщина с ребенком пострадали в ДТП в Алматы

В Алматы произошло ДТП с участием Toyota Camry, Subaru Legacy и Jeep Cherokee, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Toyota Camry ехала по ул. Шевченко в западном направлении. Subaru Legacy следовала на восток. В этот момент с ул. Пушкина двигался на север водитель Jeep Cherokee. Он проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на ул. Шевченко.





Произошло столкновение - Jeep на полном ходу врезался в Subaru, отчего последний развернулся и боком столкнулся с Toyota.





В результате ДТП пострадала женщина с ребенком из Toyota.



