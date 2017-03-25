В Западно-Казахстанской области гибнет скот

Ситуация под контролем, принимаются все ветеринарные меры, причин для паники нет, - отметил руководитель региональной ветинспекции.

В селе Косколь Каратобинского района ЗКО заболел скот. По словам местных жителей, животные в подворьях отказываются от пищи и воды, наблюдается высокая температура. Несколько голов уже погибло, сообщает телеканал сообщает телеканал 24.kz





В село выезжала специальная бригада ветеринаров из Уральска, взяты пробы на анализы. Их результаты будут известны в ближайшие дни. По информации руководителя региональной ветеринарной инспекции Темирхана Конакбаева, известно, что скот поражен не ящуром.





«Все анализы направлены на лабораторное исследование, по предварительным диагнозам, это может быть пастереллёз либо ринотрахеит. Пало четыре животных. Ситуация под контролем, принимаются все ветеринарные меры, причин для паники нет», - отметил в телефонном разговоре руководитель ветинспекции.





Ботагоз Базарбаева.





Фото: kazakh-zerno.kz.







