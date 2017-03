В Китае сломавшийся эскалатор чуть не покалечил людей

​В ролике видно, как пара встает на эскалатор, после чего одна ступенька наезжает на другую сразу же за ними — женщине с трудом удается удержать равновесие и не упасть. Еще два человека направлялись к эскалатору в этот момент, но вовремя остановились.

Как сообщает Daily Mail, один из пассажиров получил незначительные травмы ноги. Эскалатор починили спустя четыре часа после инцидента.

Terrifying moment couple escape unscathed after subway escalator in #Suzhou suddenly collapses and folds into pieces pic.twitter.com/dWUDSWjNzr