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В Китае сломавшийся эскалатор чуть не покалечил людей

25 марта 2017, 15:10

Один из пассажиров получил незначительные травмы ноги. Эскалатор починили спустя четыре часа после инцидента.


Эскалатор, вышедший из строя в переходе метро в китайском городе Сучжоу едва не покалечил мужчину и женщину. Видео инцидента опубликовал портал People's Daily, сообщает РИА Новости.

​В ролике видно, как пара встает на эскалатор, после чего одна ступенька наезжает на другую сразу же за ними — женщине с трудом удается удержать равновесие и не упасть. Еще два человека направлялись к эскалатору в этот момент, но вовремя остановились.

Как сообщает Daily Mail, один из пассажиров получил незначительные травмы ноги. Эскалатор починили спустя четыре часа после инцидента.


Фото: кадр из видео.

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