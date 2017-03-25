В Таразе прошла ярмарка товаропроизводителей Таласской области Кыргызстана

В городе Тараз на центральной площади «Достык» прошла сельскохозяйственная ярмарка Таласской области Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба акима области.





Кыргызскую делегацию на мероприятии возглавил губернатор Таласской области Дайыр Кенекеев. Почетных гостей встречал глава региона Карим Кокрекбаев.





- Жамбылская область находится в тесных отношениях с двумя областями дружественной Кыргызской Республики. Сегодня Таласская область организовала у нас сельскохозяйственную ярмарку. Все вы знаете, что месяц назад жамбылская делегация с официальным визитом побывала в Таласской области. Мы подписали ряд меморандумов для двухстороннего сотрудничества между областями. Это мероприятие проходит в рамках тех соглашений. Поэтому выражаю благодарность всем гостям, товаропроизводителям, предпринимателям, приехавшим с соседней республики. Я думаю, что такая тесная связь между двумя странами будет способствовать укреплению сотрудничества,- отметил аким области К. Кокрекбаев.









Также губернатором Таласской области было отмечено, что ярмарка проходит на высоком уровне.





- Таласская и Жамбылская области находятся в близких и добрых отношениях. У нас имеются большие возможности по линии торговых связей. Таким образом, в целях укрепления отношений и сотрудничества между двумя странами, мы сегодня организовали ярмарку. Которая позволит товаропроизводителям обеспечить взаимовыгодное сотрудничество. Также мы для жамбылской общественности продемонстрируем свое национальное культурное творчество. Я думаю, что в будущем, такие мероприятия, организованные на самом высоком уровне, будут продолжены, - заявил официальный представитель кыргызской делегации.





Кроме того, на ярмарке приняли участие товаропроизводители Байзакского, Жамбылского, Жуалынского, Таласского, Сарысуского районов и города Тараз.





Жамбылцам представлено около 200 тонн продукции.





Кыргызской стороной доставлено около 100 тонн сельхозтоваров, в том числе яблоки, картофель, фасоль, лук, капуста, молочные продукты и многое другое.









Товаропроизводители пяти районов Жамбылской области представили мясо-молочную, плодоовощную, колбасную продукцию, а также кондитерские и макаронные изделия.





В целом, объем экологически чистой и качественной завезенной продукции составил 43,4 млн. тенге.





Жители и гости города приобрели товары по ценам ниже рыночных на 10-17 процентов.





В рамках ярмарки на центральной площади «Достық» были установлены юрты, а также организована праздничная концертная программа с участием заслуженных артистов Кыргызской Республики.





Напомним, что в начале текущего года Жамбылская делегация побывала с дружественным визитом в Таласской области Кыргызской Республики. По итогам встречи для дальнейшего развития взаимного сотрудничества между сторонами был подписан ряд меморандумов.



