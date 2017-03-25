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Секретные хроники: В 50-х годах Казахстан пережил ядерную катастрофу сильнее Чернобыля

25 марта 2017, 15:31

В 1957 году фермеры начали жаловаться на повышенное количество радионуклидов в грунте.


Новые рассекреченные документы СССР указывают, что супердержава скрыла от мировой общественности серьезное радионуклидное загрязнение почв и полей в советском Казахстане в 50-х годах. Следовательно, советской власти удалось скрыть катастрофу, масштабы которой превосходили Чернобыль. Об этом сообщает издание "Российский Диалог".

Данное происшествие имело место в 1957 году близ города Усть-Каменогорска Казахской СССР. В указанном году фермеры начали жаловаться на повышенное количество радионуклидов в грунте.

"Следовательно, в СССР велись активные ядерные испытания на Семипалатинском полигоне, загрязнявшие местные поля. На всех материалах по данному происшествию стоит гриф "Секретно". Пометок ОП (особая папка) или ОВ (особой важности) или сопоставимых с ними по значимости на первой странице нет. Есть и ряд других деталей, не вполне типичных для по-настоящему значимого документа", - отмечает издание.

Один из сотрудников Бруцеллезного диспансера заявил, что в этом году с симптомами поражения радиацией было госпитализировано 637 человек, что вчетверо превышает показатели Чернобыля.

Фото: fb.ru.

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