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У китаянки в животе выросли грибы

25 марта 2017, 16:04

Китайские СМИ объясняют произошедшее тем, что женщина ела сушеные грибы, не размачивая их перед приготовлением.


У жительницы китайского города Иу, провинция Чжэцзян, удалили проросшие в животе грибы. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

50-летняя китаянка обратилась к врачам с жалобами на боль в животе. Врачи осмотрели ее пищеварительную систему при помощи эндоскопа и обнаружили растущие в желудке грибы. Самый крупный экземпляр достигал семи сантиметров в длину. Женщину прооперировали.

Китайские СМИ объясняют произошедшее тем, что женщина ела сушеные грибы, не размачивая их перед приготовлением.

В 2016 году сообщалось, что в индийском городе Гурдаспур, штат Пенджаб, хирурги извлекли из желудка мужчины 40 ножей.

Источник: Lenta.ru.

Фото: belrynok.com.

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