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Из немецкого аэропорта Кельн/Бонн эвакуировали около 500 человек

25 марта 2017, 17:16

В настоящее время там проводятся обыски.


Федеральная полиция Германии эвакуировала около 500 человек из одного из терминалов аэропорта Кельн/Бонн в земле Северный Рейн-Вестфалия после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает телеканал N24, передает РИА Новости.

Представитель полиции Йорг Биттнер подтвердил телеканалу, что при досмотре в одном из чемоданов во время просвечивания сотрудники аэропорта увидели подозрительный предмет, однако "по непонятной причине" они не задержали его владельца. Сообщается, что он ушел, забрав с собой чемодан.

В качестве меры предосторожности полиция приняла решения эвакуировать терминал. В настоящее время там проводятся обыски.

Фото: AFP 2017/ Oliver Berg.

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