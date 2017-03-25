Из немецкого аэропорта Кельн/Бонн эвакуировали около 500 человек
25 марта 2017, 17:16
В настоящее время там проводятся обыски.
Федеральная полиция Германии эвакуировала около 500 человек из одного из терминалов аэропорта Кельн/Бонн в земле Северный Рейн-Вестфалия после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает телеканал N24, передает РИА Новости.
Представитель полиции Йорг Биттнер подтвердил телеканалу, что при досмотре в одном из чемоданов во время просвечивания сотрудники аэропорта увидели подозрительный предмет, однако "по непонятной причине" они не задержали его владельца. Сообщается, что он ушел, забрав с собой чемодан.
В качестве меры предосторожности полиция приняла решения эвакуировать терминал. В настоящее время там проводятся обыски.
Фото: AFP 2017/ Oliver Berg.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850297-f8cafe8e09d916f425cd24f865794829
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...