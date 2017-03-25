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Лидеры ЕС решили, как будут укреплять позиции в мире

25 марта 2017, 17:37

Документ подписан в субботу лидерами 27 стран-членов ЕС, которые останутся в союзе после выхода Великобритании.


Евросоюз намерен укреплять свои позиции на мировой арене, создавая новые связи и способствуя стабильности в соседних регионах на южном и восточном направлениях, говорится в Римской декларации о будущем ЕС, сообщает РИА Новости.

Документ подписан в субботу лидерами 27 стран-членов ЕС, которые останутся в союзе после выхода Великобритании.

"(Мы обязуемся работать над) усилением Европы на мировой арене: союз будет продолжать развивать существующие партнерства, создавать новые и способствовать стабильности и процветанию в ближайших соседних (регионах) к востоку и к югу, а также на Ближнем Востоке, в Африке и во всем мире", — указано в документе.

Фото: REUTERS/ Remo Casilli.

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