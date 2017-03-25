Лидеры ЕС решили, как будут укреплять позиции в мире

Документ подписан в субботу лидерами 27 стран-членов ЕС, которые останутся в союзе после выхода Великобритании.

Евросоюз намерен укреплять свои позиции на мировой арене, создавая новые связи и способствуя стабильности в соседних регионах на южном и восточном направлениях, говорится в Римской декларации о будущем ЕС, сообщает сообщает РИА Новости





Документ подписан в субботу лидерами 27 стран-членов ЕС, которые останутся в союзе после выхода Великобритании.





"(Мы обязуемся работать над) усилением Европы на мировой арене: союз будет продолжать развивать существующие партнерства, создавать новые и способствовать стабильности и процветанию в ближайших соседних (регионах) к востоку и к югу, а также на Ближнем Востоке, в Африке и во всем мире", — указано в документе.



