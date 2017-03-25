11 человек подозреваются в хищении нефти из трубопроводов в Караганде
25 марта 2017, 17:58
Они установили вентили, через которые сливали нефть в нефтевозы и сбывали продукцию на черном рынке.
В воровстве нефти из трубопроводов, принадлежащих международной компании ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» и АО «КазТрансОйл», обвиняются 11 жителей Караганды, передает Казинформ.
По версии следствия, 11 подозреваемых сделали врезки в несколько магистральных трубопроводов этих компаний. Они установили вентили, через которые сливали нефть в нефтевозы и сбывали продукцию на черном рынке.
О факте хищения узнали инспекторы компаний в процессе объезда трубопроводов. Они выявили несанкционированные врезки и обратились в правоохранительные органы.
Сотрудники департамента внутренних дел Карагандинской области поймали 11 человек. Из них шестеро находятся в следственном изоляторе Караганды АК 159/1, двое - под залогом имущества, трое - под подпиской о невыезде.
«Одиннадцать человек подозреваются по части 2 статьи 355 Уголовного кодекса «умышленное повреждение или разрушение трубопроводов», по части 1, 4 статьи 197 УК «транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов» и части 3, 4 статьи 188 «кража», - сообщили в прокуратуре.
Как пояснили в юридическом департаменте АО «КазТрансОйл», сумма причиненного ущерба устанавливается.
«Кроме стоимости нефти, которая была похищена из трубопроводов, необходимо учитывать материальный ущерб от повреждения трубы и расходов на устранение несанкционированной врезки. Подсчет ведется», - сообщили в юридическом департаменте АО «КазТрансОйл».
Айжан Алданышева.
Фото: ua-reporter.com.
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