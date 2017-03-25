11 человек подозреваются в хищении нефти из трубопроводов в Караганде

Они установили вентили, через которые сливали нефть в нефтевозы и сбывали продукцию на черном рынке.

В воровстве нефти из трубопроводов, принадлежащих международной компании ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» и АО «КазТрансОйл», обвиняются 11 жителей Караганды, передает передает Казинформ





По версии следствия, 11 подозреваемых сделали врезки в несколько магистральных трубопроводов этих компаний. Они установили вентили, через которые сливали нефть в нефтевозы и сбывали продукцию на черном рынке.





О факте хищения узнали инспекторы компаний в процессе объезда трубопроводов. Они выявили несанкционированные врезки и обратились в правоохранительные органы.





Сотрудники департамента внутренних дел Карагандинской области поймали 11 человек. Из них шестеро находятся в следственном изоляторе Караганды АК 159/1, двое - под залогом имущества, трое - под подпиской о невыезде.









Как пояснили в юридическом департаменте АО «КазТрансОйл», сумма причиненного ущерба устанавливается.





«Кроме стоимости нефти, которая была похищена из трубопроводов, необходимо учитывать материальный ущерб от повреждения трубы и расходов на устранение несанкционированной врезки. Подсчет ведется», - сообщили в юридическом департаменте АО «КазТрансОйл».





Айжан Алданышева.



