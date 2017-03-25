Юная алматинка поразила жюри шоу "Голос"

Ученица алматинской музыкальной школы Алина Сансызбай прошла в следующий этап российского шоу "Голос. Дети". На слепых прослушиваниях девятилетняя артистка поразила жюри и попала в команду певицы Нюши.





В интервью "Первому каналу" казахстанка призналась, что попала к желаемому наставнику.





"Я спела, ко мне повернулась Нюша. У меня был шок, потому что я к ней хотела. Я даже не хотела выбора никакого. Я была настолько рада, что аж заплакала", — рассказала Алина.





Во время слепых прослушиваний Алина Сансызбай исполнила исполнила песню" Think " Ареты Франклин. "Это было просто бомбически!", — не сдерживая эмоций, выдала Нюша в адрес казахстанки. "Во-первых, совершенно фантастический человек. По вокалу нереально!", — поддержал коллегу Валерий Меладзе.





В четыре года Алина уже начала увлекаться пением, а годом ранее танцами. В будущем девочка хочет иметь такую же головокружительную карьеру, как у певицы Бейонсе.





"Я одержу победу на "Голосе" и, наверное, буду радиоведущей", — заявила в интервью Алина.





Покорять мировые подмостки юному дарованию из Алматы не в первой. Два года назад она заняла высшую ступень пьедестала на фестивале "Поколение NEXT" в Москве, а в 2016 году дошла до этапа прямых эфиров в украинской версии шоу "Голос. Дети".











