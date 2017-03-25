В Минске начались задержания участников шествия на День воли

В Минске силы правопорядка массово задерживают граждан, вышедших на демонстрацию в так называемый День воли, отряд милиции особого назначения перекрыл Партизанский проспект белорусской столицы. Видео опубликовал портал TUT.BY.





По информации ресурса, задержания происходят в районе здания Академии наук республики — месте, где участники шествия планировали провести митинг. «У всех, кто останавливается, милиция проверяет документы и просит продолжать движение. Отказавшихся отводят в автозаки», — отмечает TUT.BY.





Горисполком Минска согласовал проведение митинга в другом месте — в парке Дружбы народов.











