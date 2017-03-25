В Минске начались задержания участников шествия на День воли
25 марта 2017, 18:52
Задержания происходят в районе здания Академии наук республики.
В Минске силы правопорядка массово задерживают граждан, вышедших на демонстрацию в так называемый День воли, отряд милиции особого назначения перекрыл Партизанский проспект белорусской столицы. Видео опубликовал портал TUT.BY.
По информации ресурса, задержания происходят в районе здания Академии наук республики — месте, где участники шествия планировали провести митинг. «У всех, кто останавливается, милиция проверяет документы и просит продолжать движение. Отказавшихся отводят в автозаки», — отмечает TUT.BY.
Горисполком Минска согласовал проведение митинга в другом месте — в парке Дружбы народов.
Источник: Lenta.ru.
Фото: кадр из видео.
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