Паводковую ситуацию в Акмолинской области оценили глава региона и вице-министр МВД РК

На подготовку противопаводковых мероприятий, предупреждение и ликвидацию ЧС в области предусмотрено более 900 млн. тенге.

В Акмолинской области главой региона Маликом Мурзалиным и вице-министром МВД РК Юрием Ильиным с целью изучения паводковой обстановки совершен облет территорий. Была проинспектирована ситуация на Чаглинском, Астанинском и Бирсуатском водохранилищах, сообщает Управление внутренней политики Акмолинской области.





«Сегодня мы с воздуха изучили шесть районов с повышенной опасностью паводка. Подготовка к паводку текущего года в Акмолинской области начата еще в прошлый летне-осенний период. В частности, во всех регионах области проведен комплекс инженерно - предупредительных мероприятий. В частности, в Атбасаре была построена защитная дамба протяженностью 9,5 км», - сказал аким области М.Мурзалин





Отметим, на подготовку противопаводковых мероприятий, предупреждение и ликвидацию ЧС в области предусмотрено более 900 млн. тенге. В настоящее время всего очищено и обустроено 12 км каналов, на 32 км проведено укрепление и наращивание обвалований и ремонт дамб, дополнительно установлено 13 водопропускных сооружений, возведено 1,6 км насыпных дамб. Проведены взрывные работы по рыхлению и дробления льда на опасных участках рек.









Заготовлено 23,7 тыс. тонн инертных материалов, более 102 тыс. мешкотары, 268,3 тонн ГСМ и 16,7 тонн продуктов питания. Из населенных пунктов области вывезено более 850 тыс. м3 снега. Дорожными службами завершается работа по очистке водопропускных сооружений и мостов.





Подготовлены силы и средства численностью 2 588 человек, 1 220 ед. техники и 66 плавсредств. Для проведения аварийно-спасательных работ сформирована группировка сил и средств подразделений органов внутренних дел области в количестве 485 человек, 103 единиц техники и 5 плавсредств. На опасных участках рек выставлены гидропосты.





В случае осложнения обстановки предусмотрена передислокация сил и средств подразделений Комитета по ЧС и Национальной гвардии из других регионов страны.





С учетом снегозапасов и влагозапасов высокий уровень риска сохраняется в Атбасарском, Астраханском, Аршалынском и Целиноградском районах и ситуация в данных регионах находится на особом контроле акима области.





Кроме того, в г.Атбасар состоялся смотр готовности специализированной автотранспортной техники.



