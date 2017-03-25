В Бишкеке милиция применила спецсредства на митинге сторонников опального экс-депутата

dПравоохранительные органы Кыргызстана применили спецсредства в ходе проходящего в субботу у здания Госкомитета нацбезопасности в центре Бишкека митинга сторонников задержанного экс-депутата Садыра Жапарова, передает передает РИА Новости





В ходе митинга правоохранительные органы пресекли попытки нарушений общественного порядка. Как сообщает корреспондент, были задержания. Повреждены автобусы милиции, у которых выбиты стекла.





В пресс-службе МВД сообщили, что в ближайшее время сообщат дополнительную информацию о количестве задержанных.





Жапаров, против которого возбуждено дело по статьям "угроза убийством", "захват заложников", был задержан при въезде в республику в субботу утром и доставлен в ГКНБ. Последние годы Жапаров проживал на Кипре.





По данным следствия, 7 ноября 2013 года во время митинга в областном центре Иссык-кульской области Кыргызстана участники акции протеста захватили в заложники губернатора области Эмильбека Коптагаева. По данным следствия, организатором митинга был Жапаров.





В настоящий момент Жапаров водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ Кыргызстана. Ранее в соцсетях появилась информация, что экс-депутат парламента намерен вернуться в Бишкек и провести митинг своих сторонников в столице республики. Сам Жапаров на своей странице в соцсетях утверждал, что после митинга намерен добровольно явиться на допрос в ГКНБ, чтобы дать показания по уголовному делу, возбужденному против него.



