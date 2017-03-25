Двое сельчан вместе с машиной ушли под лёд в ЗКО
25 марта 2017, 19:56
Погибшим было 44 и 45 лет. Другие подробности несчастного случая выясняются.
Мужчины выехали из Бостандыкского сельского округа в степь искать скот, сообщает портал «Мой ГОРОД».
Трагедия произошла вчера, 24 марта, около 22 часов вечера в Казталовском районе ЗКО.
- Двое местных жителей выехали в степь искать скот и, видимо, не сориентировались, и машина упала в воду старой разрушенной дамбы. Выбраться они не смогли, - рассказал по телефону аким Казталовского района Нурлан БЕККАИР.
Между тем, как рассказали в полиции, погибшим было 44 и 45 лет. Другие подробности несчастного случая выясняются.
Дана Рахметова.
Фото: mgorod.kz.
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