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Двое сельчан вместе с машиной ушли под лёд в ЗКО

25 марта 2017, 19:56

Погибшим было 44 и 45 лет. Другие подробности несчастного случая выясняются.


Мужчины выехали из Бостандыкского сельского округа в степь искать скот, сообщает портал «Мой ГОРОД».

Трагедия произошла вчера, 24 марта, около 22 часов вечера в Казталовском районе ЗКО.

- Двое местных жителей выехали в степь искать скот и, видимо, не сориентировались, и машина упала в воду старой разрушенной дамбы. Выбраться они не смогли, - рассказал по телефону аким Казталовского района Нурлан БЕККАИР.

Между тем, как рассказали в полиции, погибшим было 44 и 45 лет. Другие подробности несчастного случая выясняются.

Дана Рахметова.

Фото: mgorod.kz.

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