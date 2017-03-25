Россиянин виртуозно исполнил кюй на Домбра Party в Москве
25 марта 2017, 20:28
Талантливый москвич любит старые народные кюи. Он исполняет «Балбырауын», «Келіншек», «Көңіл толқыны», «Ата толғауы», «Ерке сылқым», «Ақсақ құлан» и другие.
В рамках празднования весеннего праздника Наурыз казахстанское студенчество, обучающееся в Москве, провело ставшую популярной не только среди наших соотечественников, но и среди россиян музыкальную акцию «Домбра Party», передает собственный корреспондент Казинформ.
Мероприятие, организованное объединением казахстанских студентов в России «Жас Тұлпар» при поддержке Посольства РК в РФ, направлено на популяризацию национальных традиций и культуры Казахстана, а также знакомство с богатым национальным казахским искусством.
Молодые таланты исполнили перед гостями мероприятия кюи «Адай», «Көңіл толқыны», «Балбырауын», «Сарыарка» и другие произведения великих мастеров кюя.
Ребят в столь важном деле поддержали представители МИД РК, находящиеся в Москве по различным рабочим целям, а также сами жители российской столицы.
Специально пришедший поддержать ребят представитель МИД РК Мурагер Сауранбаев, который к тому же является лауреатом премии «Дарын», исполнил для гостей мероприятия кюй великого казахского композитора, дирижёра, домбриста Нургисы Тлендиева «Алқиса».
Отдельное восхищение гостей мероприятия вызвал продемонстрировавший свое мастерство и любовь к музыкальному искусству казахов житель Москвы Иван Сураев, являющийся представителем российской журналистики.
«Я как-то увидел на «ютубе» видео, где казахские школьники исполняли кюй «Адай». Меня это заинтересовало, и я стал изучать казахский фольклор. Отсюда и возникло желание попробовать самому исполнить кюй. Как-то пребывая в командировке в Астане, я купил свою первую домбру. Занимался изучением игры на домбре в Московском обществе казахской культуры «Мурагер»», - рассказал он о своем первом знакомстве с домброй.
«Больше всего люблю старые народные кюи, где есть ярко выраженная энергетика. Я исполняю кюи «Балбырауын», «Келіншек», «Көңіл толқыны», «Ата толғауы», «Ерке сылқым», «Ақсақ құлан» и другие», - поделился своими успехами и мастреством Иван, подчеркнув, что «домбра позволяет выразить самые разные чувства».
Медет Ахметов.
Фото и видео: Дана Нуржан.
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