10-месячный малыш расплакался, когда впервые услышал голос своей мамы
25 марта 2017, 20:47
Малыш родился с врождённым цитомегаловирусом.
10-месячный Доусон Шулле из Северной Каролины родился в мае 2016 года с врождённым цитомегаловирусом, то есть с первых дней малыш ничего не слышит, сообщает Life.
Но в этом году ребёнок получил первый в своей жизни слуховой аппарат — и тишина прекратилась. На кадрах видно, как мальчик спокойно слушает звуки вокруг, но как только слышит, как мама зовёт его по имени, то сразу начинает рыдать.
Фото: YouTube/ Seven News.
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