10-месячный малыш расплакался, когда впервые услышал голос своей мамы

10-месячный Доусон Шулле из Северной Каролины родился в мае 2016 года с врождённым цитомегаловирусом, то есть с первых дней малыш ничего не слышит, сообщает сообщает Life





Но в этом году ребёнок получил первый в своей жизни слуховой аппарат — и тишина прекратилась. На кадрах видно, как мальчик спокойно слушает звуки вокруг, но как только слышит, как мама зовёт его по имени, то сразу начинает рыдать.







