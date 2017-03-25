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10-месячный малыш расплакался, когда впервые услышал голос своей мамы

25 марта 2017, 20:47

Малыш родился с врождённым цитомегаловирусом.


10-месячный Доусон Шулле из Северной Каролины родился в мае 2016 года с врождённым цитомегаловирусом, то есть с первых дней малыш ничего не слышит, сообщает Life.

Но в этом году ребёнок получил первый в своей жизни слуховой аппарат — и тишина прекратилась. На кадрах видно, как мальчик спокойно слушает звуки вокруг, но как только слышит, как мама зовёт его по имени, то сразу начинает рыдать.


Фото: YouTube/ Seven News.

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