Мертвый кит с огромной странной шишкой шокировал туристов

Образование на теле кита может быть не опухолью, а частью желудка, которую "вытолкало" наружу через голову

В Сети опубликовано видео с мертвым китом из Чили, у которого на голове опухоль шокирующих размеров, передает передает РЕН-ТВ





Как информирует Daily Mail, кит длиной почти в 16 метров находился на пляже в центральном регионе. Туристы хватались за опухоль, несмотря на предупреждения о том, что она может взорваться в любой момент.





По мнению специалиста, которого не было на месте инцидента, образование на теле кита может быть не опухолью, а частью желудка, которую "вытолкало" наружу через голову, так как внутренние газы деформируют органы животного.







