Мертвый кит с огромной странной шишкой шокировал туристов
25 марта 2017, 21:11
Образование на теле кита может быть не опухолью, а частью желудка, которую "вытолкало" наружу через голову
В Сети опубликовано видео с мертвым китом из Чили, у которого на голове опухоль шокирующих размеров, передает РЕН-ТВ.
Как информирует Daily Mail, кит длиной почти в 16 метров находился на пляже в центральном регионе. Туристы хватались за опухоль, несмотря на предупреждения о том, что она может взорваться в любой момент.
По мнению специалиста, которого не было на месте инцидента, образование на теле кита может быть не опухолью, а частью желудка, которую "вытолкало" наружу через голову, так как внутренние газы деформируют органы животного.
Фото: кадр из видео.
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