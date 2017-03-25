Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Мертвый кит с огромной странной шишкой шокировал туристов

25 марта 2017, 21:11

Образование на теле кита может быть не опухолью, а частью желудка, которую "вытолкало" наружу через голову


В Сети опубликовано видео с мертвым китом из Чили, у которого на голове опухоль шокирующих размеров, передает РЕН-ТВ.

Как информирует Daily Mail, кит длиной почти в 16 метров находился на пляже в центральном регионе. Туристы хватались за опухоль, несмотря на предупреждения о том, что она может взорваться в любой момент.

По мнению специалиста, которого не было на месте инцидента, образование на теле кита может быть не опухолью, а частью желудка, которую "вытолкало" наружу через голову, так как внутренние газы деформируют органы животного.


Фото: кадр из видео.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...