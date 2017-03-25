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В Алматы в районе Арбата горит дом

25 марта 2017, 22:42

Дополнительная информация о пожаре уточняется.


В Алматы 25 марта около 22:30 в районе Арбата произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы сообщают, что горит дом на ул. Панфилова, ниже ул. Гоголя. На месте происшествия работают пожарные. Также сообщается, что произошло возгорание постройки на крыше.

Дополнительная информация уточняется.



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