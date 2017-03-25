Сегодня, 25 марта, в Алматы горела кровля сауны, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетову.





"В 20:21 на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении сауны по адресу: Бостандыкский район, мкр. Каргалы, ул. Санаторий Алматы, 1 "А". К моменту прибытия пожарных-спасателей на место вызова обстановка была следующая: горела кровля сауны с переходом на кафе. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 21:43 часов и ликвидирован в 22:01 часов", - сообщила Баймухамбетова.





Площадь пожара составила 250 кв.м. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В ликвидации пожара были задействованы: 51 человек личного состава и 12 единиц техники ГУ «СП и АСР» ДЧС г.Алматы.



