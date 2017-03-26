Самоуправляемый автомобиль попал в аварию в США
26 марта 2017, 00:11
Инцидент произошел на перекрестке, когда водитель легкового автомобиля, совершавший левый поворот, врезался в принадлежащий Uber самоуправляемый внедорожник Volvo.
Один из самоуправляемых автомобилей, которые тестирует американская компания Uber, попал в ДТП в американском штате Аризона. Об этом сообщили представители правоохранительных органов города Темпе, где произошел инцидент, передает ТАСС.
По данным полиции, пострадавших при ДТП нет. Инцидент произошел на перекрестке, когда водитель легкового автомобиля, совершавший левый поворот, врезался в принадлежащий Uber самоуправляемый внедорожник Volvo.
В полиции подчеркнули, что правила нарушил водитель легкового авто, который не уступил дорогу Volvo, ему выписан штраф. В результате столкновения Volvo перевернулся.
Как заявили представители Uber, в момент происшествия Volvo двигался самостоятельно и следовал всем правилам дорожного движения. На передних сиденьях находились два оператора, задача которых была взять управление на себя в случае отказа техники, они не пострадали. Компания расследует происшествие. До его окончания тесты самоуправляемых машин на дорогах Аризоны приостановлены.
Uber в настоящий момент испытывает на улицах ряда американских городов самоуправляемые автомобили американской компании Ford и шведской Volvo. В декабре прошлого года власти Калифорнии запретили Uber предоставлять услуги по онлайн-вызову управляемых автопилотом такси на территории этого штата из-за отсутствия специального разрешения. После этого Uber начала испытания беспилотных машин в городах соседней Аризоны.
Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах мира.
Кирилл Волков.
Фото: rb.ru.
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