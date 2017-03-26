Самоуправляемый автомобиль попал в аварию в США

Один из самоуправляемых автомобилей, которые тестирует американская компания Uber, попал в ДТП в американском штате Аризона. Об этом сообщили представители правоохранительных органов города Темпе, где произошел инцидент , передает , передает ТАСС





По данным полиции, пострадавших при ДТП нет. Инцидент произошел на перекрестке, когда водитель легкового автомобиля, совершавший левый поворот, врезался в принадлежащий Uber самоуправляемый внедорожник Volvo.





В полиции подчеркнули, что правила нарушил водитель легкового авто, который не уступил дорогу Volvo, ему выписан штраф. В результате столкновения Volvo перевернулся.





Как заявили представители Uber, в момент происшествия Volvo двигался самостоятельно и следовал всем правилам дорожного движения. На передних сиденьях находились два оператора, задача которых была взять управление на себя в случае отказа техники, они не пострадали. Компания расследует происшествие. До его окончания тесты самоуправляемых машин на дорогах Аризоны приостановлены.





Uber в настоящий момент испытывает на улицах ряда американских городов самоуправляемые автомобили американской компании Ford и шведской Volvo. В декабре прошлого года власти Калифорнии запретили Uber предоставлять услуги по онлайн-вызову управляемых автопилотом такси на территории этого штата из-за отсутствия специального разрешения. После этого Uber начала испытания беспилотных машин в городах соседней Аризоны.





Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах мира.





Кирилл Волков.



