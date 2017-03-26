Биртанов: Не время заниматься показухой и избегать общения с апашками

Это важно для всех нас - видеть проблемы и находить пути их решения, - отметил Министр здравоохранения РК.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на своей странице в Facebook прояснил ситуацию со скандалом во время посещения столичной поликлиники № 5, передает Zakon.kz



"На самом деле, была открытая встреча как с персоналом, так и посетителями городской поликлиники №5. Поликлиника находится на окраине столицы, где характерна большая ежегодная миграция населения. Соответственно есть большая нагрузка, с которой мои коллеги стараются и справляются с трудом. Пару недель назад, мы приезжали в эту поликлинику рано утром с акимом г. Астаны без прессы и сопровождения. Была рабочая обстановка, не было скопления и очередей. Но район сложный, поэтому мы повторно приехали в эту поликлинику, чтобы обсудить с главврачами клиник столицы проблемы медицины в преддверии внедрения всеобщего медицинского страхования", - написал министр.





Он отметил, что встречи и обсуждение проблем как с населением, так и медиками прошли интересно, продуктивно.





"Уже не то сейчас время, чтобы заниматься показухой и избегать общения с нашими дорогими апашками. Это важно для всех нас - видеть проблемы и находить пути их решения", - написал Биртанов.





Также Министр здравоохранения поблагодарил Асета Исекешева за понимание и активную работу по улучшению медицинской помощи населению столицы.





Напомним , Елжан Биртанов стал свидетелем скандала, произошедшего в поликлинике №5. Пенсионерка прервала отчет медиков перед министром и пожаловалась на качество обслуживания. Она также заявила, что трудно не только попасть к узкому специалисту, но и получить назначение.



