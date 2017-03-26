В Алматы автобус и Lada не поделили перекресток
26 марта 2017, 01:06
Оба водителя уверены в своей невиновности.
В Алматы произошло ДТП с участием автобуса маршрута №79 и Lada 2114, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла на пересечении улиц Джангильдина и Мусоргского. Водитель Lada ехал в западном направлении по ул. Мусоргского, автобус следовал по Джангильдина на север.
По словам водителя легковушки, он подъехал к пересечению, остановился, оглянулся, а затем начал движение. В этот момент из неосвещенного участка на него выехал автобус с выключенными фарами. Избежать столкновения не удалось, автобус протаранил Lada. От удара легковой автомобиль развернуло на 360° и выбросило на обочину.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Водителя Lada осмотрели и оставили на месте происшествия.
Водитель автобуса изложил свою версию произошедшего. По его словам, за 20 метров от перекрестка он остановился и высадил пассажиров. Он заметил стоявшую на перекрестке Lada и подумал, что ее водитель пропускает автобус. В последний момент Lada начала движение, из-за чего и произошло столкновение. Водитель общественного транспорта рассказал, что подъехал к перекрестку на маленькой скорости. Однако, после удара, автобус остановился только через 20 метров.
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