В Алматы автобус и Lada не поделили перекресток

В Алматы произошло ДТП с участием автобуса маршрута №79 и Lada 2114, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Авария произошла на пересечении улиц Джангильдина и Мусоргского. Водитель Lada ехал в западном направлении по ул. Мусоргского, автобус следовал по Джангильдина на север.





По словам водителя легковушки, он подъехал к пересечению, остановился, оглянулся, а затем начал движение. В этот момент из неосвещенного участка на него выехал автобус с выключенными фарами. Избежать столкновения не удалось, автобус протаранил Lada. От удара легковой автомобиль развернуло на 360° и выбросило на обочину.





Очевидцы вызвали скорую помощь. Водителя Lada осмотрели и оставили на месте происшествия.





Водитель автобуса изложил свою версию произошедшего. По его словам, за 20 метров от перекрестка он остановился и высадил пассажиров. Он заметил стоявшую на перекрестке Lada и подумал, что ее водитель пропускает автобус. В последний момент Lada начала движение, из-за чего и произошло столкновение. Водитель общественного транспорта рассказал, что подъехал к перекрестку на маленькой скорости. Однако, после удара, автобус остановился только через 20 метров.



