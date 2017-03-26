Сколько Головкин заработает за бой с Сондерсом

Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.

Твиттер Boxing Kingdom со ссылкой на журналиста ESPN Дэна Рафаэля озвучил сумму, которую казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) может получить на бой с британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО).





«По информации Дэна Рафаэля, GGG может заработать около 10 миллионов долларов за июньский объединительный бой с Сондерсом», — пишет твиттер Boxing Kingdom.





Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.







