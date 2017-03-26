Сколько Головкин заработает за бой с Сондерсом
26 марта 2017, 01:34
Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.
Твиттер Boxing Kingdom со ссылкой на журналиста ESPN Дэна Рафаэля озвучил сумму, которую казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) может получить на бой с британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО).
«По информации Дэна Рафаэля, GGG может заработать около 10 миллионов долларов за июньский объединительный бой с Сондерсом», — пишет твиттер Boxing Kingdom.
Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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