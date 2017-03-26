Трое детей пострадали в ДТП в Алматы
26 марта 2017, 01:56
Водитель не справился с управлением и машина врезалась в металлический столб у проезжей части.
Легковой автомобиль Nissan Primera врезался с металлический столб в Алматы, пострадали мужчина и трое детей.
ДТП произошло по улице Акын Сара — Окжетпес.
Как сообщили очевидцы аварии, водитель не справился с управлением и машина врезалась в металлический столб. От удара автомобиль отлетел обратно на проезжую часть.
В ДТП пострадали двое 8-летних детей, 6-летний ребенок и мужчина 1979 года рождения, пассажир автомобиля. По предварительным данным, водитель был в нетрезвом состоянии, он не пострадал.
Все пострадавшие госпитализированы.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: очевидцы.
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