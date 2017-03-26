Трое детей пострадали в ДТП в Алматы

Водитель не справился с управлением и машина врезалась в металлический столб у проезжей части.

Легковой автомобиль Nissan Primera врезался с металлический столб в Алматы, пострадали мужчина и трое детей.





ДТП произошло по улице Акын Сара — Окжетпес.





Как сообщили очевидцы аварии, водитель не справился с управлением и машина врезалась в металлический столб. От удара автомобиль отлетел обратно на проезжую часть.





В ДТП пострадали двое 8-летних детей, 6-летний ребенок и мужчина 1979 года рождения, пассажир автомобиля. По предварительным данным, водитель был в нетрезвом состоянии, он не пострадал.





Все пострадавшие госпитализированы.







