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Синоптики обещают осадки в воскресенье в большинстве регионов РК

26 марта 2017, 06:03

Местами сохраняются туман, гололед и усиление ветра.


С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики местами ожидаются осадки, на западе повсеместно осадки, на юге ночью и утром местами сильные. Местами сохраняются туман, гололед и усиление ветра, на юге местами гроза, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22, порывы до 27 м/с.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем +15°, преимущественно облачно, к вечеру обещают ливневый дождь и похолодание.

В Астане днем +1°, к вечеру пойдет дождь со снегом.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: livekuban.ru


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