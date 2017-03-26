Синоптики обещают осадки в воскресенье в большинстве регионов РК
Местами сохраняются туман, гололед и усиление ветра.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики местами ожидаются осадки, на западе повсеместно осадки, на юге ночью и утром местами сильные. Местами сохраняются туман, гололед и усиление ветра, на юге местами гроза, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22, порывы до 27 м/с.
В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
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