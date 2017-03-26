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В 861 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 5.0

26 марта 2017, 06:08

Эпицентр располагался на территории Афганистана.


Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 марта зарегистрировала землетрясение, эпицентр которого был расположен в 861 км на юго-запад от г. Алматы, на территории Афганистана, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Толчок произошел в 17 час. 11 мин. 49 сек. Энергетический класс землетрясения 10.8. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 36.74° с.ш. 71.33° в.д. Глубина 180 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Фото: jurnal.md


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