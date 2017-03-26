Узбекистан будет использовать нефтепровод в Казахстане для импорта нефти

Глава МИД Узбекистана отметил, что Узбекистан и Казахстан не конкурируют между собой. Он добавил, что экономики двух стран взаимодополняют друг друга.

Узбекистан и Казахстан договорились об использовании нефтепровода «Омск – Павлодар - Шымкент» для импорта нефти. Об этом заявил председатель правления национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов, передает UzDaily.uz.

Он отметил, что НХК «Узбекнефтегаз» провела переговоры с компаниями «Казмунайгаз», «Казтрансгаз» и «Казтрансойл».

«Самая важная договоренность, которая была достигнута, — это использование нефтепровода «Омск – Павлодар - Шымкент» для обеспечения сырьем наших нефтеперерабатывающих заводов», - отметил он.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил, что Узбекистан и Казахстан достигли соглашения по поставкам нефти. «Мы благодарны за это нашим казахским братьям», - добавил он.

Глава МИД Узбекистана отметил, что Узбекистан и Казахстан не конкурируют между собой. Он добавил, что экономики двух стран взаимодополняют друг друга.

В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан между Министерством энергетики Казахстана и НХК «Узбекнефтегаз» подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой промышленности.

Документ направлен на укрепления сотрудничества между странами в сфере нефтегазовой промышленности.

Ранее замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов сообщил что уполномоченные структуры России и Узбекистана до конца марта должны подготовить предложения по эффективному механизму поставок российской нефти в республику, пишет Sputnik.

По словам Молодцова, в настоящий момент трубопроводная система для поставок нефти в Узбекистан, действовавшая во времена СССР, нуждается в техническом изучении, в частности, с участием партнеров в Казахстане.

По официальным данным, добыча жидких углеводородов в Узбекистане снизилась в 2,2 раза, с 7,24 миллиона тонн в 2002 году до 3,17 миллиона в 2012 году, в том числе добыча сырой нефти — до 1,56 миллиона (в 2,6 раза). Обновленные открытые данные по добыче углеводородов отсутствуют. Добыча нефти и газового конденсата падает из-за истощения запасов действующих месторождений, что сказалось на работе НПЗ.

Общая мощность трех нефтеперерабатывающих заводов республики — Бухарского НПЗ, Ферганского НПЗ и Алтыарыкского НПЗ — сейчас составляет 11,12 миллиона тонн, но в настоящий момент их производственные мощности загружены на 60%. В результате в республике в последние годы регулярно возникает острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов.

Фото © Sputnik/ Алексей Насыров