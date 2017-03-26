В Алматы водитель BMW оставил находящийся в розыске автомобиль на месте ДТП

Автомашина находится в розыске в связи с расследованием уголовного преступления.

В ночь на 26 марта в Алматы произошло ДТП с участием двух автомашин, водитель-виновник скрылся с места, оставив свой автомобиль, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла минувшей ночью. Водитель Subaru Impreza стоял на пересечении пр. Райымбека и ул. Байзакова, в северном направлении, в ожидании разрешающего сигнала светофора. В это время по пр. Райымбека на восток двигался автомобиль BMW, на высокой скорости. Он совершил крутой поворот на ул. Байзакова. Не удержав траекторию при повороте, BMW выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение со стоявшим Subaru.

После аварии водитель BMW выбежал из авто и скрылся в неизвестном направлении. Водитель Subaru позвонил на пульт «102». На место прибыли сотрудники дорожной полиции, а затем и эксперт-криминалист.

Позже стало известно, что автомобиль BMW находится в списках полиции на задержание. По Алатаускому району данный автомобиль разыскивается в связи с расследованием уголовного дела по статье 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", а именно - нанесение ножевого ранения.

В результате аварии никто не пострадал. Виновника ДТП будут разыскивать сотрудники правоохранительных органов.



