В США выпустили детскую книгу о любви Трампа к грузовикам

Американское издание BuzzFeed выпустило детскую книгу "Президент и грузовик для большого мальчика". Её продажа запущена в интернет-магазине BuzzFeed по цене $9.99.

Она выпущена ограниченным тиражом и имеет очевидный отсыл к недавней встречи президента США Дональда Трамп с членами Американской ассоциации грузоперевозок. На этом мероприятии американский лидер сел за руль фуры и явно получил от этого большое удовольствие.





В эту детскую книгу, к слову, включены фотографии с той встречи Трампа с водителями грузовиков. Издание выпущено ограниченным тиражом.

— Сегодня весёлый день в жизни нашего главнокомандующего, президента и "большого мальчика в грузовике". И это — забавное чтение для всех поколений, в котором рассказывается история одного дня президента, в котором выразилась его любовь к грузовикам, — гласит презентационный текст книги.





Фото: shop.buzzfeed.com, источник - Лайф