Штирлица и Айсмана попытались продать на eBay

«Это хорошая репродукция оригинальной фотографии Второй мировой войны», — указано в описании к каждому из лотов.

На крупной торговой интернет-площадке eBay появились две фотографии из фильма «Семнадцать мгновений весны» под видом редких снимков генералов нацистской Германии времен Второй мировой войны, пишет Лента.ру.

На первом снимке изображен советский актер Вячеслав Тихонов в костюме штурмбанфюрера Штирлица «с железным крестом и знаком НСДАПа». На втором — Леонид Куравлев, игравший оберштурмбаннфюрера СС Курта Айсмана с подписью: «После того, как был ранен в бункере Гитлера в 1945 году». Каждый товар стоит около 170 рублей (2,99 доллара). Информация о том, что снимки являются кадрами из фильма, не приводится.

«Это хорошая репродукция оригинальной фотографии Второй мировой войны», — указано в описании к каждому из лотов. Отмечается, что доставка возможна по всему миру.

«Семнадцать мгновений весны» — 12-серийный художественный фильм Татьяны Лиозновой, который вышел на экраны в 1973 году. Кинолента повествует о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацистской Германии.

В конце прошлого года на eBay беженцы, проживавшие в Германии, пытались продать младенца за пять тысяч евро.



