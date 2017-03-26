Власти Украины назвали условие участия России в "Евровидении"

"Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством".

Украинские власти заявили о готовности принять представителя от России на конкурсе "Евровидение-2017" в том случае, если Самойлову заменит другой конкурсант, у которого нет проблем с украинским законодательством. Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, пресс-служба которого опубликовала его слова, сказанные в эфире "Украинского радио", передает РИА Новости.

"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы "Евровидения". В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", — заявил Кириленко.

При этом вице-премьер отметил, что Киев надеется, что Москва примет такие условия. Саму ситуацию вокруг конкурса Кириленко охарактеризовал как провокация со стороны России.

"Мы видим, что провокация с "Евровидением" со стороны России — это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине", — заявил украинский политик.

Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" с песней "Flame Is Burning", но ей запретили въезд на территорию Украины из-за выступления в Крыму.

Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал