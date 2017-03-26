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В Атырау проведут перепись населения

26 марта 2017, 08:33

С 1 апреля мобильные группы начнут поквартирный обход населения, в ходе которого будет вестись учет количества членов семей и общий уровень дохода.


Чтобы узнать об уровне жизни населения, в Атырау проведут поквартирный обход, передает региональный портал «Мой Город».

Специалисты центра занятости проводят разъяснительную работу в ЦОНах для того, чтобы среди населения не возникло непонимания во время переписи.

Об этом сообщила директор городского Центра занятости Гульнара Куспанова во время визита в регион министра труда и социальной защиты населения.

«Перед внедрением обязательного медицинского страхования в Казахстане, которое произойдет с 1 января 2018 года, мы создали специальные мобильные группы. Туда вошли участковые полицейские, специалисты центра занятости, участковые медсестры, сотрудники отдела образования, а также специалисты всех отделов акимата», — сообщила Гульнар Куспанова.

Город разделен на 15 участков. С 1 апреля мобильные группы начнут поквартирный обход населения, в ходе которого будет вестись учет количества членов семей и общий уровень дохода.

Специалисты намерены составить реальную картину о количестве социально уязвимых семей и определить число безработных в городе.

«Если обнаружится, что прожиточный уровень той или иной семьи ниже черты бедности, будем рассматривать вопрос о выделении социальной помощи, безработным будем оказывать содействие в трудоустройстве», — рассказала Гульнар Куспанова.

Фото с сайта smolemskayagazeta.ru


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