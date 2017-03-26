В результате взрывов в Бангладеш погибли шесть человек

Взрывы на северо-востоке Бангладеш унесли жизни шести человек. Еще 50 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство", передает ВВС.

Как сообщил агентству Франс пресс заместитель главы полиции города Силхет Басудеб Баник, среди погибших двое полицейских. По его словам, ранения получили и местные жители, и сотрудники правопорядка. Несколько человек в критическом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов больше суток назад обнаружили и окружили группу экстремистов в городе. Боевики забаррикадировались в жилом пятиэтажном здании, где в тот момент находились около 70 местных жителей.

В полиции утверждают, что предлагали исламистам сдаться, но те отказались. При поддержке бронетранспортеров бойцы спецназа начали штурм.

Ответственность за акцию взяла на себя группировка "Исламское государство". Впрочем, власти Бангладеш отрицают, что в стране есть боевики ИГ. Они утверждают, что акция - дело рук местной исламистской группировки "Джамаат-ул- Муджахеддин Бангладеш".

В минувшую пятницу и неделей ранее смертники дважды приводили в действие взрывные устройства вблизи блокпостов сил безопасности, выставленных у международного аэропорта столицы страны - Дакки.

Так, 24 марта смертник подорвал себя у полицейского поста. Никто не пострадал. 17 марта смертник привел в действие взрывное устройство у лагеря батальона быстрого реагирования в Ашконе, в полукилометре от столицы страны. Два офицера получили ранения.