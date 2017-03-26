Экс-солист «Тодеса» разбирает мусорные контейнеры в Алматы

Артист уверен, что это лишь временные трудности и он сможет их преодолеть, а пока утешение находит в алкоголе, передает life.ru.

Низам Каримов — экс-солист шоу-балета «Тодес» разбирает мусорные контейнеры в Алматы, пытаясь найти что-то съедобное. Его новое место для танцев — не студии ТВ-программ, а обычная помойка. А ведь когда-то он был ведущим танцором знаменитого шоу-балета и дружил с такими звёздами, как Кристина Орбакайте и Сосо Павлиашвили.

«Благодаря Алле Владимировне Духовой — художественному руководителю балета «Тодес», благодаря ей я познакомился с такими звёздами российской эстрады. Спасибо большое Алле Владимировне. Она мне и сестра, и мама, она мне много что дала, много что показала. Благодаря ей я работал и с Долиной, и с Кристиной Орбакайте, и с Лаймой Вайкуле, и с Филиппом Киркоровым, и с Игорем Крутым. Со всеми клипы были. У нас был ещё клип, где она посчитала, что я единственный действительно мусульманин-солист. Я её всегда за это почитаю и её благодарю», — рассказывает Низам.

Однако всё это в прошлом. Теперь у танцора нет и собственного угла. Жена от Каримова ушла, забрав в судебном порядке имущество — жильё и элитные автомобили. Его проект по открытию собственной студии провалился. Он отчаялся и ушёл на улицу.

«Что касается моей жизни, моя история: в Алматы я уже 11-й год живу. Я уже устал верить всем. Просто многие вроде как и любят мою работу, знают, понимают, чувствуют. Я со всеми делюсь, но меня не устраивает их оплата, их благодарность в мой адрес», — добавляет танцор.

Он вспомнил, как в Москве брат арендовал для него танцевальный зал в Театре Советской армии. Нанял для него водителя, который его постоянно возил. В течение месяца Каримов сделал там две постановки, после чего показал их Алле Духовой, а та ответила: «Всё, работай, танцуй».

«Они никогда не знали, что у меня нет пальцев. Я родился без пальцев. И когда я ей показал, что у меня перчатка. Было неудобно, но я не виноват, что я таким родился. И я просто снял её. И с тех пор, на протяжении 12 лет (сколько я там работал, в этом любимом родном «Тодесе», — я готов там ещё танцевать) никто даже не понимал, что у меня нету пальцев», — рассказывает бывший солист шоу-балета.

Периодически Низам ещё устраивает выступления, однако для своих друзей-бездомных, а не для приличной публики. Его друзья отказались общаться с ним, так как он оказался на улице. Утешение танцор нашёл в бутылке. Сам Каримов уверен: трудности временные. Он ещё не оставляет надежду вернуться в шоу-бизнес и планирует попросить своих экс-коллег по цеху о помощи.